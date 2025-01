dpa picture alliance / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Gavi

Barcelona wygrywa z Valencią. Kapitalna atmosfera w drużynie Flicka

7:1 – takim wynikiem zakończyło się starcie FC Barcelona – Valencia CF w 21. kolejce La Liga. Już po pierwszej połowie Blaugrana prowadziła 5:0. Gole dla Dumy Katalonii strzelali Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinha, Fermin Lopez (dwa), Robert Lewandowski i Cesar Tarrega, zawodnik gości. Nietoperze odpowiedziały tylko raz. W 51. minucie Wojciech Szczęsny musiał sięgać do siatki po strzale Hugo Duro.

Znakomity rezultat wywalczony w pierwszej odsłonie meczu pozwolił na szereg roszad po zmianie stron. Hansi Flick wpuścił na boisko Gerarda Martina, Lewandowskiego, Pau Victora, Hectora Forta i Pablo Torre. Co ciekawe, szkoleniowiec FCB planował wprowadzić Gaviego. Jednak 20-latek poprosił Niemca o… zmianę decyzji. Trener gospodarzy wspomniał o tym na konferencji prasowej.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

– Podobało mi się to, co Gavi zrobił dziś wieczorem… Chciałem go wpuścić na boisko na ostatnie 15 minut, a on powiedział: trenerze, wprowadź Pablo Torre. To coś wspaniałego. Uwielbiam Gaviego, to jest piękne.

Gavi w tym sezonie rozegrał 19 spotkań, a na murawie spędził 678 minut. Natomiast dorobek Pablo Torre jest nieco bardziej skromny. Wychowanek Racingu Santander w 12 meczach zaliczył 373 minuty.