Gavi wrócił do treningów. Jest też inna dobra wiadomość dla gwiazdy Barcelony

Gavi po dziesięciu miesiącach przerwy z powodu kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie, wrócił do treningów z drużyną. Ale to nie jedyna dobra informacja dla gwiazdy FC Barcelony, o czym informuje Fabrizio Romano.

Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Gavim

Gavi wziął w czwartek udział w części treningu z resztą drużyny FC Barcelony, co oznacza, że jego powrót na boisko jest coraz bliższy. Pomimo spekulacji, że mógłby być gotowy do gry w ciągu 15 dni, Blaugrana zachowuje ostrożność i planuje wprowadzić go do pełnych treningów dopiero po przerwie reprezentacyjnej w przyszłym miesiącu. Klub nie chce ryzykować zdrowia swojego młodego pomocnika, który już teraz jest uważany za jednego z liderów zespołu.

Ponadto, FC Barcelona zamierza uczcić powrót Gaviego nowym kontraktem. Obecna umowa 20-latka obowiązuje do 2026 roku, a jego klauzula wykupu wynosi aż 1 miliard euro. Pomimo tego, klub chce przedłużyć umowę z młodym talentem, aby uniknąć sytuacji, w której Gavi wszedłby w ostatni rok kontraktu, co mogłoby budzić zainteresowanie innych klubów, informuje Fabrizio Romano.

Oprócz Gaviego, Barcelona pracuje także nad przedłużeniem kontraktów innych kluczowych zawodników. Pedri, Ronald Araujo oraz Frenkie de Jong również mają umowy do 2026 roku, a klub planuje zabezpieczyć ich przyszłość na dłużej. Dla Barcy zatrzymanie tych młodych gwiazd jest priorytetem, aby kontynuować budowę silnej drużyny na kolejne lata.

Powrót Gaviego do pełni formy oraz nowa umowa to sygnał, że Barcelona patrzy w przyszłość z dużymi nadziejami, stawiając na młode talenty, które mogą stanowić fundament sukcesów klubu.

