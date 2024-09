Nico Williams odrzucił ofertę Barcelony. Tebas zadowolony z decyzji Hiszpana

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona nie zdołała pozyskać Nico Williamsa

Nico Williams był na celowniku FC Barcelony podczas letniego okna transferowego. Klub z Camp Nou, zmagając się z problemami finansowymi, chciał mimo wszystko sprowadzić gwiazdora reprezentacji Hiszpanii jako kluczowe wzmocnienie ofensywy. Prezydent Dumy Katalonii, Joan Laporta, był pewny, że uda się dopiąć transfer, mimo trudności związanych z przestrzeganiem zasad Finansowego Fair Play.

Javier Tebas, prezydent La Liga, również wcześniej podkreślał, że Barcelona, pracuje nad poprawą swojej sytuacji finansowej i mogłaby być w stanie pozyskać zawodnika o wartości Nico Williamsa. Ostatecznie jednak, z powodu braku odpowiednich środków finansowych, kataloński klub musiał zrezygnować z próby sprowadzenia utalentowanego zawodnika, który postanowił kontynuować swoją karierę w Athletic Club.

Tebas zadowolony z decyzji Williamsa

Podczas konferencji prasowej, Javier Tebas wyraził swoje zadowolenie z faktu, że Nico Williams pozostał w Athletic Club. – Cieszę się, że Nico, jak i wielu innych piłkarzy, został w swoim klubie. Barcelona go chciała, ale to nie wyszło. Jestem bardzo zadowolony, że nadal gra w Athletic – powiedział..

Prezydent La Liga podkreślił także znaczenie przynależności zawodników do klubów, które nie należą do „wielkiej dwójki” La Liga, czyli Barcelony i Realu Madryt. – Lubię, gdy zawodnicy zostają w mniejszych klubach. To wzmacnia poczucie przynależności, które niektórzy mają do swoich drużyn. Nico wiele zawdzięcza Athletic Club.

