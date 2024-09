Florentino Perez zdecydował. Oto przyszły kapitan Realu Madryt

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Dani Carvajal ma zostać w Realu Madryt

Dani Carvajal to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Realu Madryt. Hiszpański prawy obrońca ma kontrakt z Królewskimi do 2025 roku, ale wszystko wskazuje na to, że jego umowa zostanie przedłużona. Według informacji serwisu Diario AS celem Florentino Pereza jest zatrzymanie 32-latka na co najmniej kolejne 12 miesięcy.

Od sezonu 2025/2026 Dani Carvajal prawdopodobnie stanie się pierwszym kapitanem Realu Madryt. Będzie to związane z bardzo możliwym odejściem Luki Modricia, który w przyszłym roku skończy 40 lat. Jeśli Chorwat rozstanie się z klubem, to Hiszpan stanie się zawodnikiem z najdłuższym stażem w drużynie.

Dani Carvajal jest związany z Estadio Santiago Bernabeu niemal przez całe życie. Jedynym epizodem poza drużyną Królewskich był dla piłkarza sezon 2012/2013, podczas którego występował w Bayerze Leverkusen. Łącznie dla Realu Madryt 51-krotny reprezentant Hiszpanii rozegrał 421 meczów, zdobywając 13 bramek i notując 64 asysty. Liczba goli nie jest oszałamiająca, ale z reguły były to trafienia naprawdę ważne – tak jak ostatnio w finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Największe osiągnięcia prawy obrońca święcił w Lidze Mistrzów, którą wygrał sześciokrotnie. Oprócz tego cztery razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii i kilka innych ważnych trofeów.

Czytaj dalej: Kylian Mbappe powiedział “tak” innemu gigantowi. Szokujące kulisy