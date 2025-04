Dramat Lewandowskiego. Opuści nie tylko mecz z Realem!

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski opuści mecze z Interem Mediolan

Robert Lewandowski w tym sezonie jest w znakomitej formie. Właściwie można powiedzieć, że głównie dzięki niemu Barcelona gra tak dobry futbol i jest tak skuteczna jak w obecnych rozgrywkach. Polak wykorzystuje większość swoich sytuacji i nawiązuje tym samym do swoich najlepszych lat. Pomimo wieku wciąż daje radę, ale zdrowie już coraz częściej daje się we znaki, co widać po kolejnej w tym sezonie kontuzji.

Po ostatnim meczu z Celtą Vigo Robert Lewandowski nabawił się kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze i był zmuszony opuścić plac gry w 78. minucie rywalizacji. Po tym zdarzeniu Barcelona wydała komunikat, w którym poinformowała o urazie i przekazała, że napastnik będzie pauzować przez kilka tygodni. Zakładano więc, że opuści on mecz w finale Pucharu Króla z Realem Madryt, ale teraz “Mundo Deportivo” przekazało, że Lewandowskiego zabraknie także podczas meczów z Interem Mediolan, które zaplanowano na 30 kwietnia oraz 6 maja.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał dla FC Barcelony 48 spotkań, w których zdobył 40 goli oraz zanotował trzy asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia kapitana reprezentacji Polski na 15 milionów euro. Obecny kontrakt 36-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

