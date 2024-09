SOPA Images / Sipa USA / News Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick broni postawę ter-Stegena w meczu z Monaco

FC Barcelona w czwartek rywalizowała z AS Monaco w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie na Stade Louis II nie ułożyło się po myśli Katalończyków, którzy od 11. minuty musieli grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę za faul zobaczył Eric Garcia. Ponadto przy pierwszym straconym golu fatalny w skutkach błąd popełnił Marc Andre ter-Stegen. Obaj zawodnicy zostali uznani za winnych niespodziewanej porażki na start europejskich pucharów.

Na temat obu zawodników podczas konferencji prasowej przed meczem z Villarrealem wypowiedział się Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec bronił ter-Stegena, podkreślając, że popełnianie błędów jest ludzką naturą. Z kolei odnośnie środkowego obrońcy powiedział, że Garcia jest w dobrej formie i nadal będzie rozpatrywany jako zawodnik na pozycję numer sześć.

– Myślę, że jedną z największych zalet Marca jest gra nogami. Taki mamy styl, że to od niego rozpoczynamy akcję. Może popełnił błąd w meczu z Monaco, ale wszyscy je popełniamy. Jesteśmy ludźmi – mówił Hansi Flick, cytowany przez profil Barca Universal na portalu X.

– Rozmawiałem z Erikiem o sytuacji z czerwoną kartką. Ostatecznie trzeba wybrać, to co jest najlepsze dla drużyny, a ja obecnie widzę go na pozycji numer 6. Jest w dobrej formie i jest gotowy, aby grać jako “szóstka” lub w roli środkowego obrońcy – powiedział trener Barcelony.

FC Barcelona zmierzy się z Villarrealem w niedzielę (22 września) o godzinie 18:30. Na ten moment Duma Katalonii po 5 meczach w lidze zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 15 punktów.