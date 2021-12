fot. PressFocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres został we wtorek 28 grudnia 2021 roku oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik FC Barcelony. Nowy nabytek Blaugrany opowiedział o pierwszych odczuciach po zmianie barw klubowych.

Ferran Torres jest pierwszym zimowym transferem FC Barcelony

21-latek wzmocnił Blaugranę w ofensywie

Młody zawodnik podzielił się pietrwszymi wrażeniami po zmianie klubu

Ferran Torres zaczyna nowy etap w karierze

Ferran Torres dołączył do Barcy, wiążąc się z nowym klubem umową do 2027 roku. W kontrakcie zawodnika z ekipą z Camp Nou została zapisana klauzula odstępnego, wynosząca miliard euro. Przedstawiciel La Liga zadeklarował jednocześnie, że zapłaci Man City za piłkarz 55 milionów euro plus 10 milionów euro w formie bonusów, o czym informowały media.

– Jestem bardzo zadowolony z powodu z dołączenia do Barcy. Mam nadzieję, że będę się dalej rozwijał jako piłkarz i osoba. Mam zamiar pomóc jednej z najlepszych drużyn na świecie. To ogromny krok w mojej karierze – powiedział Ferran Torres cytowany przez Markę.

– Xavi miał świetną karierę jako zawodnika. W roli trenera dopiero zaczyna swoją podróż. Bezą wątpienia jest jednak wybitnym fachowcem. Wierzę, że pod jego skrzydłami mogę się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności – kontynuował Hiszpan.

– Mogę pomóc drużynie swoją wszechstronnością, mogąc grać tak naprawdę na trzech pozycjach. Chce pomóc zespołowi nie tylko swoimi golami i asystami, ale też gra w obronie – podsumował były już zawodnik Man City.

21-letni zawodnik jest od 2020 roku reprezentantem Hiszpanii. Jak dotąd w drużynie narodowej wystąpił łącznie w 22 meczach. Strzelił w nich 12 goli.

