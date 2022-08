Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ma pierwszego gola w La Lidze. Polak dał Barcelonie prowadzenie 1:0 w meczu z Realem Sociedad.

Robert Lewandowski sprawił sobie najlepszy możliwy prezent urodzinowy

Polak, który kończy dzisiaj 34-lata, strzelił pierwszego gola w La Lidze

Napastnik Barcelony wpisał się na listę strzelców w pierwszej minucie meczu z Realem Sociedad

Lewandowski z błyskawicznym golem

Robert Lewandowski w minionym tygodniu starał się o debiutanckiego gola w La Lidze. Napastnik Barcelony trafił wcześniej w meczu o Puchar Gampera, ale to w starciu z Rayo Vallecano mógł zdobyć pierwszą bramkę w hiszpańskiej elicie. Polak był aktywny, ale spotkanie zakończyło się remisem 0:0.

Kapitan naszej reprezentacji kolejną szansę na premierowe trafienie w La Lidze otrzymał sześć dni później w San Sebastian. Xavi Hernandez rzecz jasne umieścił Lewandowskiego w pierwszym składzie na starcie z Realem Sociedad. Barcelona była uznawana za faworyta, ale sobotni przeciwnik miał wyższe umiejętności, niż Rayo Vallecano.

W pierwszej minucie meczu na Reale Arena, Barcelona objęła prowadzenie. Nie doszłoby do tego, gdyby nie odbiór piłki i świetny rajd lewą stronę boiska, którym popisał się Alejandro Balde. Młody Hiszpan podał po ziemi do ustawionego przy lewym słupku Lewandowskiego, który wyprzedził przeciwnika i przymierzył perfekcyjnie. Polak dał Barcelonie prowadzenie 1:0 i strzelił gola w swoje urodziny. Było to debiutanckie trafienie 34-latka w La Lidze.

🇵🇱 R⚽️⚽️⚽️BERT LEWANDOWSKI! 🔥



Debiutanckie trafienie w LaLiga Santander staje się faktem! 👏



Włączcie Eleven Sports 1, bo to dopiero początek emocji! 🤩 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/eQStG8R2Bj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 21, 2022

