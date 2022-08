Pressfocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

FC Barcelona dogadała się już z Chelsea FC w sprawie transferu Marcosa Alonso. Wciąż jednak nie ma środków na zakup hiszpańskiego obrońcy. Zirytowani takim postępowaniem działacze The Blues dali Blaugranie czas do końca przyszłego tygodnia na sfinalizowanie zakupu jej defensora.

Chelsea FC nie zamierza dłużej czekać, aż FC Barcelona zdecyduje się na zakup Marcosa Alonso

The Blues wyznaczali Blaugranie deadline do przyszłej niedzieli

Wcześniej londyńczycy ściągnęli już następcę Alonso, a więc Marca Cucurellę

Barcelona ma czas na kupno Alonso do końca tygodnia

Aby być konkurencyjną na kilku frontach, FC Barcelona tego lata przeprowadziła prawdziwą ofensywę transferową, wzmacniając niemal każdą formację. Władze klubu z Camp Nou pilnie potrzebują jednak klasowego lewego obrońcy, który mógłby rywalizować o miejsce w pierwszym składzie z Jordi Albą. Ich wybór padł na Marcosa Alonso z Chelsea FC. Kataloński klub wydawał się już być dogadany, zarówno z samym zawodnikiem, jak i jego pracodawcą, ale fiasko sprzedaży kogoś z czwórki Pierre-Emerica Aubameyang, Memphisa Depay, Sergino Dest, Samuel Umtiti sprawił, że Blaugrana nie dysponuje aktualnie środkami na kupno 31-latka (ok. 10 mln euro).

Klub ze Stamford Brigde zdążył już co prawda sprowadzić następcę 9-krtonego reprezentanta Hiszpanii (jego rodaka Marca Cucurellę z Brighton&Hove Albion), który wystąpił do tej pory we wszystkich meczach 6-krotnych mistrzów Anglii w Premier League. Sport donosi, że w Londynie są już znudzeni oczekiwaniem na ruch klubu ze stolicy Katalonii i Chelsea ma dać czas na finalizację transferu Barcy do końca w tygodnia. W przeciwnym razie wycofa swoją zgodę na przenosiny Alonso, który tak pragnął przeprowadzki, że zgodził się nawet na obniżkę zarobków.

Wcześniej The Blues chcieli zaproponować Blaugranie wymianę Alonso na Aubameyanga oraz 17 mln euro za Gabończyka, ale w Barcelonie oczekują za Aubę 30 mln euro.

