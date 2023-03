fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Hiszpańskie media przekazały nowe informacje na temat afery korupcyjnej, w którą może być uwikłana FC Barcelona

As.ocm podaje, że na konto Jose Marii Enrqueza Negreiry mogła zostać przelana kwota poand siedmiu milionów euro

Postępowanie w sprawie trwa

FC Barcelonie grożą poważne sankcje

FC Barcelona od piątku jest na ustach czołowych mediów świata. Jest to następstwem afery związanej z płatnościami dla sędziów. Są w nią wplątani byli prezydenci i dyrektorzy klubu z Camp Nou.

As.com podaje, że informacje o wielkości przelewów na rzecz byłego wiceprezesa hiszpańskiego komitetu sądowniczego, ujawnili przedstawiciele organu nadzorczo-śledczego w materiałach przedstawionych sądowi.

7,3 miliona euro to miała być kwota wypłacana Jose Marii Enriquezowi Negreirze według hiszpańskich mediów w czasie od 2001 do 2018 roku. W latach 2016-2018 Negreira otrzymał 1 685 142,83 euro, od stycznia 2014 do grudnia 2015 – 1 286 530,19 euro, a od stycznia 2011 do stycznia 2014 – ponad 2 miliony euro.

Za okres badany w ramach postępowania wypłaty wynoszą 2.971.673,01 euro.

Czytaj więcej: FC Barcelona wypisuje się z walki o pomocnika Man City