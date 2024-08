FC Barcelona pracuje nad bombą transferową. To może być HIT

FC Barcelona nie pozyskała Nico Williamsa, ale szuka różnych rozwiązań do wzmocnienia swojego składu. Możliwe, że do ekipy z Camp Nou trafi zawodnik, który wzmocni środek pola.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

N’Golo Kanta na radarze FC Barcelony

FC Barcelona w trakcie trwającego okna transferowego jak na razie pozyskała Daniego Olmo i Pau Victora. Na tym jednak Katalończycy nie chcą poprzestać. Serwis Fichajes.net przekonuje, że hiszpański klub ma zamiar wzmocnić się reprezentantem Francji.

Źródło przekonuje, że na liście życzeń Barcy znalazł się N’Golo Kante. Piłkarz ma za sobą bardzo udany czas w Al-Ittihad, gdzie pomagał ekipie z Bliskiego Wschodu nie tylko w defensywie, ale też w ofensywie. W związku z tym kilka ekip z Europy wykazuje zainteresowanie zawodnikiem. Jedną z nich jest właśnie gigant La Liga.

33-latek ma co prawda umowę ważną z Al-Ittihad do końca czerwca 2026 roku. Niemniej, jeśli pojawi się atrakcyjna propozycja, to Kante ma być otwarty na to, żeby wrócić do gry na najwyższym poziomie.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Barca nie jest jednak jedynym klubem, który widzi Francuza w swoich szeregach. Chętny na pozyskanie Kante jest też West Ham United. Niemniej przedstawiciel Premier League ostatnio wzmocnił się już na pozycji defensywnego pomocnika, zatrudniając Guido Rodrigueza. W związku z tym teoretycznie większe szanse na pozyskanie piłkarza mogą mieć aktualnie wicemistrzowie Hiszpanii.

Rynkowa wartość 61-krotnego reprezentanta Francji wynosi dziewięć milionów euro. Gdyby dzisiaj piłkarz trafił do hiszpańskiej ekipy, to mógłby w środku pola rywalizować o miejsce w składzie na przykład z Ferminem Lopezem z czy Frenkie de Jongiem. Holender jednak na tę chwilę jest kontuzjowany.

Czytaj więcej: Real Madryt z planem B. To on ma wzmocnić defensywę!