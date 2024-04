ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Firma Nike zmniejszy finansowanie FC Barcelony

FC Barcelona ma podpisaną umowę z gigantem z branży odzieżowej, czyli firmą Nike. Amerykanie dostarczają stroje Dumie Katalonii od 1998 roku, a obecna umowa obowiązuje jeszcze przez dwa sezony. Ostatnio hiszpańskie media obiegła informacja nt. specjalnych zapisów w kontrakcie pomiędzy klubem a sponsorem.

Dziennik Sport poinformował, że w przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych celów Nike obniży pierwotną kwotę kontraktu. Klauzula, która została umieszczona w umowie, mówi nawet o zmniejszeniu finansowania klubu aż o 60%.

Pierwszy cel, jaki musi spełnić Barcelona to awans do półfinału Ligi Mistrzów. W przypadku odpadnięcia z PSG kwota kontraktu zostanie zmniejszona o 10%. Następnym wymogiem w umowie z Nike, który podopieczni Xaviego już dawno osiągnęli, było wyjście z grupy europejskich pucharów. Niespełnienie tego założenia mogło skutkować odjęciem 30% całej kwoty. W bieżącym sezonie zostanie odjęte również 5%, jeśli Blaugrana nie zdobędzie mistrzostwa kraju. Zaś brak awansu do europejskich pucharów obniży kwotę umowy o 60%.

Na ten moment wydaje się, że umowa na linii FC Barcelona – Nike zostanie zmniejszona o 5%. Dodatkowe 10% może zostać odjęte w najbliższy wtorek, gdy Katalończycy zmierzą się w rewanżu z Paris Saint-Germain. Po pierwszym meczu Xavi i spółka mają jednobramkową przewagę, bowiem wygrali we Francji 3-2 po zaciętym boju.