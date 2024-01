Imago / Jan Huebner Na zdjęciu: Marcos Alonso

FC Barcelona nie zaproponuje nowej umowy swojemu piłkarzowi

Marcos Alonso latem odejdzie z klubu

33-latek jest aktualnie po operacji, a jego absencja potrwa mniej więcej 2 miesiące

Marcos Alonso odejdzie latem z FC Barcelony

Marcos Alonso przeszedł wczoraj operację kręgosłupa. Po zabiegu czeka go przynajmniej 2 miesiące przerwy od gry. To jednak nie koniec złych wiadomości dla lewego obrońcy. Według informacji portalu “Relevo” FC Barcelona zdecydowała, że nie przedłuży wygasającego latem kontraktu z piłkarzem. W związku z tym dla 33-latka jest to ostatnie pół roku w drużynie mistrza Hiszpanii.

Hiszpan ma za sobą kiepskie pół roku. Na początku sezonu stracił miejsce w składzie na rzecz 20-letniego Alejandro Balde, a z początkiem grudnia wypadł z gry ze względu na uraz pleców. W porównaniu do zeszłej kampanii pojawiał się na placu gry znacznie rzadziej. Udało mu się uzbierać łącznie 7 występów we wszystkich rozgrywkach.

Jak na razie nie wiadomo, gdzie ewentualnie mógłby trafić Marcos Alonso po wypełnieniu kontraktu z “Dumą Katalonii”. Być może piłkarz zdecyduje się dołączyć do plejady gwiazd w Arabii Saudyjskiej i wybierze jeden z tamtejszych klubów.