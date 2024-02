Imago / NurPhoto Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona chce zatrzymać De Jonga oraz Araujo

Holenderski pomocnik był łączony z transferem do Manchesteru United

Araujo zimą był celem transferowym Bayernu Monachium

FC Barcelona chce, aby De Jong i Araujo zostali w klubie

FC Barcelona nie ma zamiaru pozwolić na to, aby z klubem pożegnało się dwóch kluczowych piłkarzy. Frenkie De Jong i Ronald Araujo byli w ostatnich miesiącach bardzo często łączeni z opuszczeniem Dumy Katalonii. Holenderski pomocnik trafił na radar topowych klubów z Premier League, zaś Urugwajczyk miał przenieść się do Bayernu. Ostatecznie zapowiada się na to, że obaj będą kontynuować karierę w stolicy Katalonii.

O przyszłości De Jonga oraz Araujo wypowiedział się Deco. Zgodnie z tym co mówił dyrektor sportowy FC Barcelony, nie należy spodziewać się, aby w najbliższym czasie doszło do rozstania z którymś z piłkarzy.

– Co się stanie z De Jongiem i Araujo? Nic się nie stanie. Mają ważny kontrakt, a my chcemy zatrzymać najlepszych piłkarzy w naszym klubie. Oni są najlepsi, to piłkarze na przyszłość i teraźniejszość. Zasłużyli na to, żeby grać w Barcelonie i zdobyli szacunek wśród kibiców. Chcemy, żeby dla nas grali – powiedział Deco dla Goal.com