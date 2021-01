FC Barcelona w dwóch najbliższych spotkaniach będzie musiała sobie poradzić bez Lionela Messiego. Komitet Rozgrywek Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF) podjęła we wtorek decyzję o zawieszeniu Argentyńczyka, co jest konsekwencją czerwonej kartki, którą obejrzał niedzielnym meczu o Superpuchar Hiszpanii.

33-letni Messi został wyrzucony przez sędziego z boiska w ostatniej minucie dogrywki. Powodem było jego niesportowe zachowanie w postaci uderzenia zawodnika Athletic Bilbao Asiera Villalibre. Arbiter Jesus Gil Manzano taką decyzję podjął dzięki systemowi VAR, a także obejrzeniu powtórki.

We wtorek zapadła decyzja w sprawie wymiaru kary nałożonej na Messiego. Członkowie Komitetu Rozgrywek uznali, że wystarczające będzie zawieszenie kapitana FC Barcelona na dwa najbliższe spotkania.

Decyzja oznacza, że Lionel Messi nie zagra w czwartkowym meczu Pucharu Króla przeciwko Cornelli. Zabraknie go również w składzie zespołu na niedzielny ligowy pojedynek z Elche. W przypadku awansu do kolejnej rundy Argentyńczyk będzie mógł wrócić na zaplanowany na przyszły tydzień mecz 1/8 finału. W innym przypadku będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego na mecz La Liga z Athletic Bilbao (31 stycznia).

Kapitan Barcelony dla katalońskiego klubu rozegrał do tej pory 753 oficjalne spotkania. Czerwona kartka w finałowym meczu o Superpuchar Hiszpanii była pierwszą w historii jego występów w pierwszej drużynie.