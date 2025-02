fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski skomentował dyspozycję FC Barcelony

Robert Lewandowski w tym sezonie imponuje skutecznością. 36-letni napastnik jak na razie zdobył 31 bramek w tym sezonie w 33 spotkaniach. Ponadto na koncie reprezentanta Polski są trzy asysty. Lewandowski ostatnio natomiast udzielił ciekawe wywiadu tygodnikowi “Piłka Nożna”, w którym w analityczny sposób podszedł do dyspozycji swojej drużyny z końcówki pierwszej części rozgrywek.

– Faktycznie, końcówka rundy była słabsza w naszym wykonaniu. Pokazała nam, że tak łatwo nie będzie. Może nawet łatwo to akurat złe słowo, bo nigdy nie jest łatwo i trzeba być na to wszystko przygotowanym. Ja zawsze szukam pozytywów w każdej sytuacji. Uważam, że to nawet lepiej, że ten słabszy moment złapaliśmy teraz, a nie później, w decydującej fazie sezonu, kiedy nie będzie czasu, by coś odrobić – mówił Lewandowski.

Polski napastnik jednocześnie podkreślił znaczenie walki w każdym spotkaniu, aby uniknąć porażki. Nawet jak drużynie nie idzie. – Kolejna nauka, którą musimy sobie przyswoić jest taka, że jeśli nie możemy wygrać, to nie wolno nam przegrać, bo czasami remis też się może przydać. Jednym słowem, te negatywne chwile mogą w przyszłości dać nam wiele korzyści i to jeszcze w tym sezonie – rzekł kapitan reprezentacji Polski.

Barca kolejny mecz rozegra w poniedziałek 17 lutego, mierząc się w roli gospodarza z Rayo Vallecano. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.