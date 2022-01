Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele w dalszym ciągu nie doszedł do porozumienia z FC Barcelona w sprawie nowego kontraktu. Agent francuskiego skrzydłowego, ujawnił, że w razie fiaska rozmów, Duma Katalonii nie zamierza korzystać z usług Dembele już do końca sezonu.

W środę ma się odbyć “spotkanie ostatniej szansy” między otoczeniem Ousmane Dembele a FC Barcelona

Francuskiemu skrzydłowemu umowa bowiem kończy się 30 czerwca 2022

Jego agent poinformował jednak media, że Duma Katalonii groziła mu, w razie nieprzedłużenia kontraktu

Dembele wciąż bez nowej umowy

Telenowela związana z przedłużeniem lub nie kontraktu Ousmane Dembele z FC Barcelona trwa w najlepsze i przybiera już coraz bardziej komiczne formy. 24-letni skrzydłowy raz przyznaje, że jest na Camp Nou szczęśliwy i tylko tam może się piłkarsko spełniać, innym razem zaś informuje, że poza stolicą Katalonii miałby większe możliwości rozwoju. Oliwy do ognia w tej trudnej sytuacji bardzo często dodaje również jego agent, Moussa Sissoko.

W środę ma dojść do decydujących rozmów pomiędzy Barcą, a 27-krotnym reprezentantem Francji. Tymczasem przed ich rozpoczęciem, Moussa Sissoko poinformował o groźbie, jaką działacze Blaugrany mieli wystosować w kierunku jego klienta.

Decydująca faza rozmów Dembele z Barcą

– Nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby karmić debatę w mediach społecznościowych – przyznał Sissoko. – Trzeba sobie jednak powiedzieć prawdę w oczy – tak, mamy duże wymagania, ale pokazaliśmy też już, że opcje wyboru kariery Dembele nigdy nie były podyktowane pieniędzmi. Inaczej, już dawno by go tu nie było.

– Zatem gdyby Barcelona chciała z nami negocjować, mogłaby spróbować usiąść do stołu i porozmawiać. Tymczasem tam nie ma dyskusji, tylko groźby, że mój klient nie będzie grał do końca sezonu, jeśli nie podpisze nowej umowy. A to jest przecież zabronione. W razie potrzeby, będziemy dochodzić swoich praw – dodał.

– To presja, która jednak nie działa na ludzi, takich jak my. Być może działa na agentów, którzy mają przyjaciół w Barcelonie, ale ja tu jestem tylko po to, aby bronić interesów mojego klienta – zakończył.

