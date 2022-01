PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

FC Barcelona chce jeszcze zimą sprzedać Ousmane’a Dembele, który nie zamierza przedłużać kontraktu. Duma Katalonii zaproponowała Francuza Manchesterowi United i Newcastle United, ustalając bardzo niską, jak na standardy rynku, cenę.

FC Barcelona nie doszła do porozumienia z Ousmane’em Dembele w sprawie przedłużenia umowy

Duma Katalonii nie chce, by Francuz odszedł latem za darmo i spróbuje go sprzedać jeszcze w styczniu

Blaugrana zaoferowała usługi skrzydłowego Manchesterowi United oraz Newcastle United. Oczekuje od angielskich klubów kwoty rzędu 20 milionów euro

Angielskie kluby skorzystają z promocji na skrzydłowego Barcelony?

Wygląda na to, że negocjacje FC Barcelony z Ousmane’em Dembele zakończyły się niepowodzeniem. W zeszłym tygodniu klub zaproponował Francuzowi przedłużenie kończącej się w czerwcu umowy. Biorąc pod uwagę sytuację finansową instytucji oraz dyspozycję skrzydłowego w ostatnich pięciu latach, propozycja zawierała obniżkę stałej pensji. 24-latek miał za to otrzymać sporo bonusów w zależności od liczby występów i efektywności podczas meczów.

Agent Dembele nie chciał na to przystać. Uważa on, że jego klient zasługuje na 200 milionów euro za okres pięciu kolejnych lat w klubie, a do tego oczekiwał premii za podpis opiewającej łącznie na 40 milionów euro – pół z tej kwoty otrzymałby on sam, a pół gracz. Ponad 40 milionów euro rocznie, nie licząc premii, to kwota, której Barcelona nie może i nie chce zapłacić.

Klub nie zamierza pozwolić na odejście 24-latkowi za darmo, do czego doszłoby latem. Wbrew doniesieniom, jakoby Barcelona dała mu kilka dni na ostateczną decyzję, podobno Dembele został już zaoferowany dwóm klubów Premier League. Duma Katalonii proponuje kartę zawodniczą Francuza Manchesterowi United oraz Newcastle United. Trzeba przyznać, że Joan Laporta liczy na skromną kwotę, bo mówi się o 20 milionach euro. To zaledwie mała część ze 140 milionów, jakie klub zapłacił za Francuza przed pięcioma laty. Jest to jednak lepsze niż nic, a ponadto pozwoli zaoszczędzić na pensji, jaką ten inkasowałby przez najbliższe pół roku. Nie wiadomo jeszcze, jak angielskie zespoły zapatrują się na angaż 24-latka.

Dembele rozegrał w tym sezonie jedenaście spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

