FC Barcelona chce rozgrywać mecze ligowe za oceanem. Dąży do realizacji kontrowersyjnego pomysłu

W ostatnich latach Stany Zjednoczone stały się lukratywnym kierunkiem dla FC Barcelony. Klub czerpie korzyści ekonomiczne z organizowania kampanii przedsezonowych w USA i robi to regularnie, co nie tylko przynosi zyski finansowe, ale także pozwala na rozszerzenie bazy kibiców. Teraz Barcelona idzie krok dalej, dążąc do organizacji meczów ligowych za oceanem.

FC Barcelona forsuje kontrowersyjny pomysł La Liga dla korzyści finansowych

FC Barcelona, we współpracy z La Ligą, postanowiła ponownie rozważyć pomysł organizacji meczów ligowych w Stanach Zjednoczonych. Według “Mundo Deportivo”, klub i liga pracują wspólnie nad realizacją tego celu, licząc, że uda się to osiągnąć w sezonie 2025/26. To posunięcie ma na celu przybliżenie hiszpańskiej piłki do amerykańskich kibiców, co może znacząco wpłynąć na popularność rozgrywek w USA.

Pierwsza próba organizacji meczu La Ligi w USA miała miejsce w sezonie 2018/19, kiedy to ogłoszono, że mecz Girona – Barca na 21. kolejce odbędzie się na stadionie Hard Rock w Miami. Pomysł ten zyskał poparcie wielu organizacji, w tym Aficiones Unidas i Hiszpańskiego Stowarzyszenia Sportowego, jednak ostatecznie nie doszedł do skutku z powodu sprzeciwu ze strony AFE (Stowarzyszenie Piłkarzy Hiszpańskich) oraz RFEF (Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska).

Sytuacja od tamtego czasu uległa zmianie. Prezydent LaLigi, Javier Tebas, publicznie przyznał, że postępy w tej kwestii są obiecujące. Choć pozostaje ostrożny co do możliwości wdrożenia planu już w sezonie 2024/25, wyraża optymizm co do jego realizacji w sezonie 2025/26.

W maju nastąpił istotny postęp, gdy FIFA ogłosiła powołanie komisji do zbadania modyfikacji przepisów regulujących takie mecze. Ten krok FIFA ożywił nadzieje, zwłaszcza po odejściu Luisa Rubialesa z RFEF i mianowaniu Pedro Rocha na stanowisko prezydenta w ubiegłym roku. Dotychczas przepisy FIFA nakładały odpowiedzialność za takie mecze na RFEF, jednak proponowane zmiany regulacyjne mogą przenieść tę odpowiedzialność na inny podmiot, otwierając drogę do organizacji oficjalnych meczów La Ligi na amerykańskiej ziemi.

Korzyści i wyzwania organizacji meczów La Liga w USA

Dla FC Barcelony organizacja meczów w USA to nie tylko szansa na dalsze zyski finansowe, ale także na umocnienie pozycji klubu na międzynarodowej scenie piłkarskiej. Dla La Ligi jest to okazja do promocji ligi i zwiększenia jej globalnego zasięgu, co może przynieść korzyści wszystkim klubom uczestniczącym w tych rozgrywkach. Organizacja meczów ligowych w Stanach Zjednoczonych mogłaby przyciągnąć uwagę nowych fanów, sponsorów oraz partnerów medialnych.

Jednakże, realizacja tego planu wiąże się z licznymi wyzwaniami, w tym logistycznymi, prawnymi i organizacyjnymi. Barcelona i La Liga będą musiały stawić czoła tym przeszkodom, aby zrealizować swoje ambitne plany. Współpraca z amerykańskimi organizacjami sportowymi, sponsorami oraz partnerami medialnymi będzie kluczowa dla sukcesu tej inicjatywy.

