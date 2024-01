Eder Militao walczy o szybki powrót. Real Madryt wyznaczył datę

Eder Militao dochodzi do siebie po zerwaniu więzadła krzyżowego. Cytowany przez profil Los Galacticos dziennikarz Tomas Gonzalez-Martin ujawnił, że Brazylijczyk wróci do gry w marcu.

IMAGO / Alvardo Medranda Na zdjęciu: Eder Militao

Eder Militao na początku sezonu doznał poważnej kontuzji

Brazylijczyk zerwał więzadło krzyżowe

Ponoć klub spodziewa się jego powrotu w marcu

Eder Militao coraz bliżej powrotu do gry w Realu Madryt

Eder Militao to bardzo ważna postać w drużynie Realu Madryt. Niestety Brazylijczyk na początku sezonu 2023/2024 zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie, co wyeliminowało go z gry na kilka miesięcy.

Jak przekonuje dziennikarz Tomas Gonzalez-Martin, stoper Królewskich trenuje na wysokiej intensywności i już w lutym mógłby wrócić na boisko. Jednak sztab medyczny chce zachować wyjątkową ostrożność, dlatego jego powrót zaplanowano na marzec.

Eder Militao w barwach Realu Madryt wystąpił łącznie w 143 meczach, zdobył w nich 11 bramek i zanotował 5 asyst. W sezonie 21/22 był ważnym ogniwem w zespole, który sięgnął po Ligę Mistrzów.