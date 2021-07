Eden Hazard na początku tygodnia powrócił do Madrytu. Belg rozpoczął przygotowania do nowego sezonu, ale na chwilę obecną trenuje indywidualnie. Carlo Ancelotti uznał, że skrzydłowy po ostatnich problemach zdrowotnych będzie potrzebował więcej czasu, przez co nie może jeszcze trenować na pełnych obrotach z resztą zespołu.

Eden Hazard wrócił do pracy w ośrodku treningowym Realu Madryt

Belg ma za sobą trudny sezon, w którym przez kontuzje mięśniowe zagrał tylko kilkanaście spotkań

Skrzydłowy do pewnego momentu będzie trenował indywidualnie, po to żeby zmniejszyć ryzyko powrotu podobnych urazów

Eden Hazard zameldował się w Valdebebas

Eden Hazard zjawił się we wtorek w Valdebebas. Wraz z Belgiem tego samego dnia w klubie pojawił się Thibaut Courtois oraz Fede Valverde. Skrzydłowy otrzymał specjalny harmonogram od sztabu Carlo Ancelottiego i w środę rozpoczął indywidualny proces przygotowawczy do kampanii 2021/22.

Kiedy pozostała dwójka dołączyła do reszty zespołu, Hazard trenował w odosobnieniu. Dzień w ośrodku treningowym rozpoczął na siłowni, gdzie pod okiem dwóch trenerów wykonywał szereg zleconych wcześniej zadań. Natomiast w południe zaczął pracować już z piłką na świeżym powietrzu.

Nowy trener Królewskich doskonale wie, co w najbliższej przyszłości może dać jego drużynie zawodnik klasy Edena Hazarda. Jednak, żeby móc skorzystać w pełni z usług 30-latka, trzeba wyeliminować ryzyko powtórzenia się kontuzji mięśniowych. W ubiegłym sezonie Belg uzbierał tylko 14 meczy dla Realu Madryt. Z kolei pełne spotkanie na Euro 2020 rozegrał dopiero w 3. kolejce fazy grupowej przeciwko Finlandii. Co ciekawe, po starciu z Portugalią w 1/8 finału nie był w stanie pomóc swojej drużynie w kolejnej rundzie z powodu bólu kostki.

W przypadku zdrowego Edena Hazarda, Real Madryt tylko na tym zyska. Doświadczenie i talent tego zawodnika potrafi w kilku sekundach odwrócić losy meczu. Carlo Ancelotti stara się zrozumieć ostatnie bolączki swojego podopiecznego i bez nakładania większej presji, pozwoli wrócić Hazardowi do pełni sił.

Wydaje się, że ekipa z białej części Madrytu w tym oknie transferowym nie będzie robiła głośnych transferów. Do dyspozycji menadżera powrócił Gareth Bale. Walijczyk nie był wcześniej dobrze postrzegany przez Zidane’a i teraz zaczyna od zera. Aktualnie oprócz Marco Asensio i Jesusa Vallejo, cała kadra jest już w komplecie. Pozostała dwójka przebywa jeszcze z reprezentacją Hiszpanii na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Królewscy mają za sobą też pierwszy sparing, który finalnie przegrali (1:2) z Rangers. Dla włoskiego szkoleniowca był to nieudany debiut, ale na horyzoncie jest jeszcze kilka okazji do poprawy nastroju przed startem nowego sezonu.

Przeczytaj również: Real Madryt z kolejnym problemem