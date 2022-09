fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Sytuacja Memphisa Depaya w FC Barcelonie jest bardzo skomplikowana. Nie ma on większych szans na regularną grę, co może odbić się na jego pozycji w reprezentacji Holandii. Niewykluczone, że Louis van Gaal nie zdecyduje się zabrać go na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Katarze.

Memphis Depay rozważał tego lata opuszczenie szeregów FC Barcelony

Finalnie pozostał w klubie, lecz jego szanse na grę są znikome

Stawia to pod znakiem zapytania jego ewentualny występ na mundialu w Katarze

Memphis Depay w coraz większych tarapatach

Przygoda Memphisa Depaya z Camp Nou miała potoczyć się zupełnie inaczej. Latem 2021 roku trafiał do hiszpańskiego klubu jako potencjalna gwiazda, a pierwsze miesiące dawały nadzieję na udaną współpracę. Z czasem jego rola w zespole malała, na co wpływ miała także przeciętna dyspozycja. Gdy zimą do FC Barcelony dołączył Pierre-Emerick Aubameyang, holenderski napastnik został zepchnięty na boczny tor.

Tego lata ciągnęła się saga dotycząca jego przyszłości. Początkowo Depay nie chciał opuszczać szeregów “Dumy Katalonii”, lecz później zgodził się na odejście pod warunkiem przedwczesnego rozwiązania kontraktu. Chciał tym samym wywalczyć sobie lepsze pieniądze u nowego pracodawcy. Poważne zainteresowanie byłym graczem Manchesteru United wykazywał Juventus, lecz żądania finansowe zdecydowanie przerosły możliwości Włochów. Finalnie Depay pozostał w Hiszpanii.

Sytuacja 28-latka jest bardzo skomplikowana. Xavi nie ceni sobie zbytnio jego umiejętności, a ponadto przybycie do klubu Roberta Lewandowskiego negatywnie wpływa na jego czas na boisku. Depay nie ma szans wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie, a na murawie w obecnym sezonie pojawił się dotychczas zaledwie dwa razy. Okazuje się, że brak regularnych występów może odbić się na pozycji w reprezentacji Holandii, gdzie do tej pory był traktowany jako jeden z liderów.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Katarze zaczną się już pod koniec listopada, a kandydatów do gry w drużynie narodowej “Oranje” pojawia się coraz więcej. Blado wypada przy nich Depay, który do tego czasu na pewno nie rozegra wielu spotkań. Selekcjoner Louis van Gaal poważnie zastanawia się nad sensem powoływania zawodnika FC Barcelony, a w przypadku braku poprawy jego sytuacji może z niego całkowicie zrezygnować.

