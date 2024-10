Sipa US / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

David Alaba przedwcześnie zakończy karierę? Zdaniem specjalisty to możliwe

Pod koniec 2023 roku David Alaba doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na długi czas. Zdiagnozowano u niego zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Choć początkowo istniała szansa na powrót do gry zgodnie z planem, to w trakcie rehabilitacji pojawiły się liczne komplikacje, które regularnie opóźniają jego powrót na boisko.

Najnowsze informacje o gwiazdorze Realu Madryt przekazał Edu Pidal w radiu Onda Cero. Jego zdaniem David Alaba odczuwa ból podczas treningów z obciążeniem, a powodem ma być zmniejszenie łąkotki. Nieoficjalnie mówi się, że Austriakowi grozi przedwczesne zakończenie kariery.

Informacje hiszpańskich mediów skonfrontowaliśmy z opinią polskiego ortopedy – Piotra Branczewskiego z centrum medycznego Medic Park. Specjalista wskazał, co może być przyczyną dolegliwości bólowych Davida Alaby.

– Uszkodzenie łąkotki po zerwaniu ACL jest częstym uszkodzeniem, o ile nie doszło do tego przy zerwaniu ACL. Nie każde uszkodzenie łąkotki nadaje się do leczenia rekonstrukcyjnego, ale usunięcie tej ważnej struktury może prowadzić do uszkodzenia chrząstki. Prawdopodobną przyczyną dolegliwości jest uszkodzenie chrząstki w przedziale przyśrodkowym, która jest wynikiem niestabilności i zaburzeń osi – ocenił.

Piotr Branczewski wskazał również możliwe sposoby leczenia oraz wypowiedział się na temat przedwczesnego zakończenia kariery Austriaka. Okazuje się, że czarny scenariusz niestety jest prawdopodobny.

– Leczenie tego typu uszkodzeń jest wielokierunkowe: łąkotka sztuczna, przeszczep łąkotki ze zwłok lub osteotomia koślawiąca. Prawdopodobnie zespół medyczny [Realu Madryt] będzie próbował leczyć chrząstkę zabiegami mniej inwazyjnymi jak powyższe, tzn. rekonstrukcja przeszczepami chrząstki, o ile uszkodzenie nie jest zbyt rozległe oraz wspomaganiem komórkami macierzystymi – mówi o sposobach leczenia.

– Niestety w przypadku dużego, rozległego uszkodzenia i opisywanych powyżej zaburzeń osi i stabilności może to skutkować skróceniem kariery piłkarza – powiedział ortopeda.

Czytaj dalej: Real rezygnuje z Saliby. Zwrócił uwagę na innego gwiazdora