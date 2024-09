Dani Carvajal wskazuje kierunek na przyszłość

Dani Carvajal podzielił się przemyśleniami na temat przyszłości w Realu Madryt, a więc klubu którego jest wychowankiem. Hiszpan w wywiadzie dla "The Athletic" nie wyklucza możliwości zmiany otoczenia.

Źródło: The Athletic

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić i Dani Carvajal

Czy legenda Królewskich zmieni klub?

Dani Carvajal niemal całą karierę spędził w Realu Madryt, dla którego rozegrał w sumie 421 meczów. Jedynym wyjątkiem od jego nieprzerwanej obecności na Santiago Bernabeu był sezon 2012/13, kiedy to został wypożyczony do Bayeru Leverkusen. Od tego czasu Carvajal z powodzeniem reprezentuje barwy Królewskich, zdobywając liczne trofea, w tym sześć razy triumfując w Lidze Mistrzów.

Hiszpański defensor w rozmowie z portalem “The Athletic” jasno wyraził chęć pozostania w stolicy Hiszpani przez wiele lat. Podkreślił, że pomimo zbliżającego się końca kontraktu, nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery. – Rozmawiam o tym z rodziną. Chcę cieszyć się każdym meczem, każdym treningiem. Z biegiem lat zdajesz sobie sprawę, że musisz bardziej cenić każdą chwilę i cieszyć się nią – wyznał Carvajal.

Dodał, że jest otwarty na nowe wyzwania, w tym możliwość gry poza Europą. Mógłby się w przyszłości przenieść do Major League Soccer. – MLS po Realu? To możliwe. Kiedy zdecyduję się nie grać w Realu, a alternatywy będą znacznie ograniczone, to się może tak wydarzyć – mówi.

Carvajal odniósł się także do obecnej sytuacji Realu, zwracając uwagę na problemy początku sezonu. Zespół zmaga się z brakiem stabilności, co skutkowało m.in. remisami z Mallorcą i Las Palmas. Obrońca jest pewny, że drużyna wkrótce znajdzie swój rytm, zwłaszcza po nadchodzącej przerwie na mecze międzynarodowe. – Z Realem Betis już zagraliśmy kompletny mecz, dlatego zachowujemy spokój – zaznaczył.

Piłkarze Realu Madryt wrócą na boisko 14 września, gdy zmierzą się z Realem Sociedad. Kilka dni później rozpoczną obronę tytułu Ligi Mistrzów w starciu ze Stuttgartem.