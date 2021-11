Dani Alves wrócił do Barcelony po pięciu latach. Radości z tego faktu nie kryje Sergio Busquets, który jest przekonany, że to dobry pomysł.

Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Powrót Daniego Alvesa do Barcelony stał się faktem

Zdaniem Sergio Busquetsa, to świetna informacja

Hiszpan skomentował także zatrudnienie Xaviego w Barcelonie

Busquets zachwycony możliwością ponownej gry z Alvesem

Barcelona zatrudnieniem Xaviego na stanowisku trenera, rozpoczęła nowy rozdział. Jego częścią będzie oficjalnie Dani Alves, który wrócił na Camp Nou po pięciu latach przerwy. O tym, że to duże wzmocnienie, przekonany jest Sergio Busquets.

– Transfer Daniego to wielka radość. Wiemy, jakim jest piłkarzem i jak naznaczył swój pobyt w klubie. Przychodzi w innym wieku, ale widząc, jak spisywał się w swoich klubach i w reprezentacji, pomoże nam – przekonywał Hiszpan.

– Wiemy, jakim jest profesjonalistą, jestem przekonany, że wiele nam da. Wniesie do szatni swój charakter, zdolności przywódcze i gen zwycięzcy. Nie mogę się doczekać ponownego spotkania z nim w szatni – przyznał pomocnik Barcelony.

– Jako trenerowi życzę mu wszystkiego najlepszego. Wiem, jak widzi futbol, bo dużo rozmawialiśmy. Nie wiem, jakim jest szkoleniowcem, ale dzięki wielkim trenerom, których miał, z pewnością wiele się nauczył. Mam nadzieję, że pójdzie nam dobrze – to z kolei opinia Sergio Busquetsa na temat Xaviego. 33-latek wypowiedział się także na temat różnicy między grą w klubie i reprezentacji.

– Jestem tutaj taki sam jak w Barcelonie. To zależy od wielu kwestii. Czasem się trochę przesadza, w zależności od środowiska, jakie otacza reprezentację i drużynę, a także passy, jaką się ma. Żadne dwie drużyny nie są takie same i to również ma wpływ. Ostatecznie staram się wykonywać swoją pracę, pomagać kolegom i robić to, co mówią mi trenerzy – powiedział Sergio Busquets.

Czytaj także: Kolejny powrót do Barcelony? Xavi entuzjastą pomysłu