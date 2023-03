PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona - Cadiz CF

FC Barcelona – Real Madryt to starcie 26. kolejki LaLiga

Kogo zabraknie w składzie na pojedynek z Królewskimi?

Poznaliśmy kadrę Blaugrany na El Clasico

FC Barcelona – Real Madryt: kadra FCB na El Clasico

FC Barcelona – Real Madryt to absolutny hit rywalizacji w LaLiga. Katalończycy podejmują Los Blancos w niedzielnym spotkaniu 26. kolejki hiszpańskiej elity. To spotkanie może ostatecznie zadecydować o losach tytułu mistrzowskiego. Jeżeli Królewscy przegrają na Camp Nou, ich strata do lidera wzrośnie aż do 12 punktów.

Barcelona oficjalnie ogłosiła listę zawodników, którzy zostali powołani na jutrzejszy pojedynek. Kogo zabraknie w kadrze na mecz z ekipą Carlo Ancelottiego? Xavi nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch wielkich gwiazd, Ousmane’a Dembele i Pedriego. To jedyne osłabienia Blaugrany przed potyczką z odwiecznym rywalem, jednak brak Francuza i Hiszpana może mieć duży wpływ na postawę gospodarzy.

Robert Lewandowski, który tydzień temu wrócił do gry po dwóch meczach absencji spowodowanej kontuzją, oczywiście znalazł się w 21-osobowej grupie. Ronald Araujo także jest dostępny – Urugwajczyk w starciu z Bilbao pauzował za czerwoną kartkę.

FC Barcelona w zgromadziła 65 oczek i o dziewięć wyprzedza Real Madryt, który broni tytułu. W rundzie jesiennej lepsi okazali się Królewscy, którzy po trafieniach Benzemy, Valverde i Rodrygo wygrali 3:1. Bramkę dla Dumy Katalonii zdobył Ferran Torres, któremu asystował Robert Lewandowski.

