FC Barcelona – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (19.03.2023)

Barcelona – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed niedzielnym meczem trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Forma obu drużyn jest pewną zagadką. Nie ma jednak wątpliwości, że emocji na Camp Nou nie zabraknie. Barcelona stanie bowiem przed szansą zrobienia ogromnego kroku w kierunku mistrzostwa Hiszpanii, z kolei dla Realu Madryt jest to pojedynek o zachowanie nadziei na tytuł. Obie ekipy zmagają się ze swoimi problemami, ale w niedzielny wieczór będą skupione tylko na jednym celu, jakim będzie zdobycie trzech punktów. My w tym meczu stawiamy na Barcelonę, która w tym sezonie traci bardzo mało bramek i jest bardzo efektywna pod bramką przeciwnika. Nie przez przypadek jej przewaga nad Realem to aktualnie dziewięć punktów. Nasz typ: wygrana Barcelony

Barcelona – Real Madryt, ostatnie wyniki

Zajmująca fotel lidera Barcelona do niedzielnego El Clasico przystąpi z 9-punktową przewagą nad Realem Madryt. Królewscy zdają sobie sprawę, że powrót do miasta bez trzech punktów praktycznie definitywnie przekreśli ich szanse na dogonienie Dumy Katalonii i obronę mistrzowskiego tytułu. Zwycięstwo na Camp Nou pozwoliłoby zmniejszyć stratę do Barcelony do sześciu punktów i zachować nadzieje.

FC Barcelona po odpadnięciu z rozgrywek Ligi Europy może obecnie w pełni skupić się na rywalizacji na krajowych boiskach. Obecna forma drużyny Xaviego Hernandeza pozostawia jednak wiele do życzenia. Choć Barcelonie udało się wygrać dwa ostatnie ligowe spotkania (1:0 z Valencią i 1:0 z Athletic Bilbao), nie prezentowała w nich najlepszej formy i mogła mówić o dużym szczęściu. Sytuacji nie zmienia nawet zwycięstwo 1:0 nad Realem Madryt w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Króla na Santiago Bernabeu.

Forma Realu Madryt również pozostaje dużą zagadką. Królewscy potrafią stracić punkty w meczach z Atletico Madryt i Realem Betis, czy przegrać u sienie z Barceloną, by ze świetnej strony prezentować się w Lidze Mistrzów. Królewscy dwukrotnie ograli Liverpool i zameldowali się w ćwierćfinale tych rozgrywek. Zwycięstwem zakończyli również ostatnie ligowe spotkanie, w którym na własnym stadionie pokonali 3:1 Espanyol Barcelona.

Barcelona – Real Madryt, historia

Dla obu zespołów będzie to już czwarta konfrontacja w tym sezonie. Obok wspomnianego meczu Pucharu Króla, w którym Barcelona była górą na Santiago Bernabeu, obie drużyny mierzyły się również w lidze i finale Superpucharu Hiszpanii.

Ligowe spotkanie, które rozegrane zostało w Madrycie w połowie października ubiegłego roku, zakończyło się pewną wygraną 3:1 Królewskich. Barcelona zrewanżowała się w styczniowym meczu o Superpuchar Hiszpanii, w którym wygrała 3:1 w Rijadzie.

W tym miejscu warto także podkreślić, że Barcelona nie wygrała żadnego z trzech ostatnich ligowych spotkań u siebie z Realem Madryt. Dwa mecze zakończyły się zwycięstwami Realu, jedno remisem.

FC Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Barcelona – Real Madryt, kto wygra?

Barcelona – Real Madryt, przewidywane składy

FC Barcelona po raz kolejny przystąpi do meczu poważnie osłabiona. Według hiszpańskich mediów do dyspozycji Xaviego Hernandeza nie będą Ousmane Dembele i Pedri, którzy w pewni zdrowi mieliby pewne miejsce w wyjściowej jedenastce. Po przerwie spowodowanej zawieszeniem do gry wraca Ronald Araujo.

W zespole Realu Madryt jedynym nieobecnym będzie David Alaba, który cały czas zmaga się z kontuzją. Gotowi do gry są natomiast Ferland Mendy i Karim Benzema, którzy ostatnio również narzekali na problemy zdrowotne.

Barcelona – Real Madryt, transmisja meczu

Niedzielne El Clasico pomiędzy Barceloną i Realem Madryt rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra HD i Eleven Sports 1.

