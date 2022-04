Dwa pudła Benzemy. Pierwsza taka sytuacja od 17 lat

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema dwukrotnie pomylił się wykonując rzuty karne w meczu przeciwko Osasunie Pampeluna. To pierwsza taka sytuacja w Primera Division od 2005/06. Mimo to Real Madryt pewnie zwyciężył w wyjazdowym meczu 3:1 po golach Alaby, Asensio oraz Lucasa Vazqueza.

Karim Benzema dwukrotnie nie wykorzystał rzutu karnego w meczu z Osasuną

To pierwsza taka sytuacja w La Liga od sezonu 2005/06

Francuz w swojej karierze nie wykorzystał czterech “jedenastek” – wszystkie w tym roku

“Nic się nie stało”. Benzema pewnie zmierza po tytuł króla strzelców

Wszystko wydarzyło się w siedem minut. Najperw w 52. minucie Real Madryt otrzymał rzut karny po zagraniu piłki ręką Avili, a do piłki podszedł Karim Benzema. Jednak jego strzał pewnie wybronił golkiper gospodarzy. W 59. minucie we własnym polu karnym faulował Nacho Vidal, a arbiter ponownie wskazał na jedenasty metr. Do piłki znów podszedł Francuz, ale w i w tym przypadku górą był Sergio Herrera, który wybronił uderzenie napastnika Królewskich w ten sam róg.

W Hiszpanii szybko wyliczono, że to pierwsza taka sytuacja w La Liga od siedemnastu lat. Ostatnim, który dwukrotnie nie wykorzystał rzutu karnego w jednym mecz był Raul Tamudo w sezonie 2005/06 w barwach Betisu Sewilla.

– Karim dwukrotnie nie wykorzystał rzutu karnego, ale nic się nie stało. Gdy otrzymamy kolejny rzut karny ponownie podejdzie do piłki ustawionej na jedenastym metrze. Poza dwoma pudłami, Karim rozegrał bardzo dobre spotkanie – skomentował po meczu występ Francuza Carlo Ancelotii.

Warto podkreślić, że Karim Benzema w swojej karierze spudłował tylko cztery rzuty karne. Wszystkie w obecnym sezonie, a ponadto wszystkie w roku 2022. Oprócz meczu z Osasuną Francuz nie trafiał z jedenastego metra w meczach z Elche oraz Celtą Vigo.

Mimo to francuski napastnik pewnie kroczy po tytuł króla strzelców Primera Division. Benzema zdobył w tym sezonie 25 goli w hiszpańskiej lidze. Drugi w tej klasyfikacji Raul de Tomas z Espanyolu ma tych trafień o dziesięć mniej.

