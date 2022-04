Utalentowany bramkarz może zadebiutować w reprezentacji Polski

PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Od środy w mediach pojawiają się informacje, że utalentowany bramkarz Chicago Fire Gabriel Slonina może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Z 17-letnim zawodnikiem w Stanach Zjednoczonych spotkał się Czesław Michniewicz.

Michniewicz spotkał się z 17-letnim Gabrielem Slonina, aby przekonać go do gry w reprezentacji Polski

Młody bramkarz jest już kluczową postacią w Chicago Fire

Ma na swoim koncie grę w juniorskich reprezentacjach USA i powołanie do drużyny seniorskiej, w której jednak jeszcze nie zadebiutował

Gabriel Slonina już w czerwcu może zadebiutować w reprezentacji Polski

Slonina mimo swojego młodego wieku jest podstawowym zawodnikiem klubu MLS, a w tym sezonie zbiera doskonałe recenzje. Dotychczas w siedmiu ligowych spotkaniach tego sezonu wpuścił jedynie dwa gole pięciokrotnie zachowując czyste konto. Jak podaje Fabrizio Romano, przed nałożeniem sankcji, młodym golkiperem poważnie interesowała się londyńska Chelsea.

Bramkarz ma na swoim koncie grę w juniorskich reprezentacjach USA. Został także powołany do seniorskiej kadry Stanów Zjednoczonych, jednak jeszcze w niej nie zadebiutował. To sprawia, że może wystąpić w reprezentacji Polski. Sam zawodnik takiej możliwości nie wyklucza. Jak podaje Onet, Slonina może otrzymać powołanie na czerwcowe mecze Ligi Narodów naszej kadry.

Jak informuje profil Łączy nas Piłka, Czesław Michniewicz podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych spotkał się z młodym bramkarzem. Gracz otrzymał koszulkę reprezentacji Polski ze swoim nazwiskiem i numerem jeden.

Do sytuacji odniósł się także selekcjoner polskiej kadry. – Wręczyłem mu nasza koszulkę z jego nazwiskiem i numerem jeden. Był z tego powodu bardzo dumny i wzruszony naszą rozmową. Jest zainteresowany grą w naszej reprezentacji. Zdajemy sobie sprawę, że kuszą go także Amerykanie. Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by grał u nas – powiedział Czesław Michniewicz o bramkarzu Chicago Fire.

