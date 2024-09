Barcelona podjęła decyzję ws. De Jonga. Przyszłość pomocnika wyjaśniona

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong ma przedłużyć kontrakt z Barceloną do 2029 roku

Frenkie de Jong od kwietnia bieżącego roku walczy z przewlekłą kontuzją, która nie pozwala mu wrócić do gry. Pierwotnie założenie było takie, że reprezentant Holandii będzie pauzował ok. miesiąca. Natomiast obecnie jego absencja ciągnie się od ponad pięciu miesięcy. Warto również wspomnieć, że sztab medyczny FC Barcelony zalecił zawodnikowi poddanie się operacji, aby przyśpieszyć powrót na boisko, lecz piłkarz stanowczo odrzucił ich sugestię. De Jong nie uważa, aby zabieg pomógł mu szybciej uporać się z kontuzją.

Mimo to FC Barcelona nie przestała w niego wierzyć. Co więcej, z najnowszych informacji wynika, że Frenkie de Jong może spodziewać się nowego kontraktu. Jak przekazał Nicolo Schira obecnie kierownictwo Blaugrany pracuje nad przedłużeniem umowy Holendra do czerwca 2029 roku. Obecne warunki kontraktu obowiązują tylko do końca sezonu 2025/2026. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia ws. parafowania nowej umowy, niewykluczone, że De Jong latem mógłby zostać sprzedany.

27-latek do Barcelony przeniósł się latem 2019 roku z Ajaksu Amsterdam za kwotę 86 milionów euro. Łącznie w koszulce Dumy Katalonii rozegrał 213 spotkań, w których zdobył 17 goli i zaliczył 21 asyst. Razem z katalońskim klubem sięgnął po Mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii.