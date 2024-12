Barcelona znów igrała z ogniem. Czy Yamal podzieli los De Jonga?

Lamine Yamal doznał kontuzji, która wykluczy go z gry od 3 do 4 tygodni. "Relevo" donosi, że FC Barcelona podjęła zbędne ryzyko w przypadku młodego gwiazdora i pisze o ryzyku "efektu De Jonga".

Barcelona nie uczy się na błędach

Lamine Yamal nabawił się urazu, który budzi obawy o długofalowe skutki, szczególnie że jest to już druga, bardzo podobna, kontuzja w krótkim czasie.

Decyzja o kontynuacji gry przez Hiszpana po faulu Neyou w 17. minucie wzbudziła wiele pytań. Mimo widocznych ograniczeń w ruchu, zawodnik pozostawał na boisku do 75. minuty, zanim zastąpił go Gavi. W trakcie meczu młody napastnik kilkukrotnie sygnalizował problemy, jednak sztab medyczny Barcelony pozwolił mu grać, ograniczając się do doraźnego chłodzenia kontuzjowanego miejsca.

Takie działanie może zastanawiać opinię publiczną, mając na uwadze niedawne problemy zdrowotne Frenkiego De Jonga, który był wykluczony z gry na pięć miesięcy. Choć sztab medyczny zamierza działać ostrożnie w przypadku Yamala, to już pojawiły się pytania o podobieństwa w przypadku kontuzji tych dwóch graczy i działań klubu.

– Nie będziemy podejmować zbędnego ryzyka – informują źródła bliskie klubowi, dodając, że priorytetem jest pełne wyleczenie zawodnika przed planowaną grą w Superpucharze Hiszpanii, który startuje 8 stycznia.

Brak Lamina oznacza, że Barcelona musi zmierzyć się z Atletico Madryt bez swojego błyskotliwego skrzydłowego. Yamal już raz opuścił kilka meczów z powodu urazu w tym sezonie, co negatywnie wpłynęło na wyniki drużyny: remis z Celtą, porażka z Realem Sociedad i tylko jedno zwycięstwo w meczu z Brest. Oprócz samych wyników, brak Hiszpana wpływa znacząco na jakość ofensywnej gry Dumy Katalonii.