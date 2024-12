Independent Photo / DPA / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Robert Lewandowski

Flick zły na brak zaangażowanego pressingu Lewandowskiego

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach jest w zdecydowanie słabszej formie, niż na początku sezonu. Swojego ostatniego gola kapitan reprezentacji Polski zdobył Realowi Betis na początku grudnia i od tamtego czasu w trzech meczach trwa jego posucha, która w tej kampanii nie miała miejsca. Słabsza dyspozycji naszego napastnika zbiegła się w czasie ze słabszymi wynikami Barcelony.

WIDEO: Lewandowski nigdy nie miał takiego kompleksu

Duma Katalonii w ostatnim ligowym meczu przegrała bowiem z Atletico Madryt 1:2, a wcześniej z Leganes 0:1. To oznacza, że zespół Hansiego Flicka traci do lidera tabeli już trzy punkty i zaczyna to niepokoić kibiców. Media szukając problemu słabej formy Barcelony przyjrzały się Robertowi Lewandowskiemu i hiszpański “Sport” przekazał, że Hansi Flick nie jest zadowolony z ostatniej postawy Roberta Lewandowskiego. Ma do niego bowiem zarzut, że ten zbyt mało angażuje się w pressing. Podobnego zdania jest także część kolegów z zespołu.

“Od jakiegoś już czasu mówi się o tym, że Hansi Flick uważa, że Robert Lewandowski nie naciska na środkowych obrońców przeciwnika wystarczająco mocno i nie pomaga zespołowi w pressingu” – napisał dziennik “Sport”.

“To, że Gavi wypomina mu to samo, co Flick, dolewa tylko benzyny do tej historii” – dodali dziennikarze z Hiszpanii.

