PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona będzie chciała namówić Szczęsnego na dłuższą współpracę

Wojciech Szczęsny dołączył w ostatnich tygodniach do zespołu Barcelony, po tym, jak przez kilka tygodni przebywał na krótkiej emeryturze po odejściu z Juventusu. 34-letni bramkarz szybko jednak podjął rękawice, bowiem Duma Katalonii nabawiła się ogromnego problemu, do końca sezonu wypadł Marc-Andre ter Stegen i pojawiła się ogromna luka w bramce zespołu.

Dlatego też sprawa transferu Wojciecha Szczęsnego do Barcelony nabrała bardzo szybkiego tempa i były reprezentant Polski podpisał umowę do końca tego sezonu. Okazuje się jednak, że choć nawet bramkarz nie miał jeszcze okazji zadebiutować w zespole Hansiego Flicka, to media rozpisują się o możliwości przedłużenia współpracy pomiędzy dwoma stronami.

Według informacji przekazanych przez “Mundo Deportivo”, jeśli ocena występów Wojciecha Szczęsnego przez władze klubu oraz samego trenera będzie pozytywna, to wówczas może on liczyć na propozycję przedłużenia umowy o kolejny sezon. Rywalizowałby więc o bluzę z numerem jeden z Markiem-Andre ter Stegenem.

Szansa na debiut Szczęsnego w nowych barwach już w niedzielę 20 października o godzinie 21:00. Wówczas Barcelona zmierzy się z Sevillą.

