Barcelona szuka nowego bramkarza. Na liście pięć nazwisk

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Iñaki Peña i Marc-Andre ter Stegen

Barcelona chce zabezpieczyć pozycję golkipera

Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana i będzie wyłączony z gry do końca sezonu. Wobec tak długiej absencji podstawowego bramkarza Barcelona postanowiła skontaktować się z Wojciechem Szczęsnym i skutecznie przekonała go do powrotu z piłkarskiej emerytury. Były reprezentant Polski podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku.

Niewykluczone, że 34-latek przedłuży umowę z Blaugraną, ale w tej chwili jego przyszłość nie jest jasna. Co w przypadku ter Stegena? Trudno określić, ile faktycznie będzie trwał powrót Niemca do zdrowia i jak szybko osiągnie optymalną dyspozycję po powrocie na boisko. Dlatego Duma Katalonii chce zabezpieczyć tę pozycję i szuka nowego golkipera.

Mundo Deportivo informuje, że Barcelona na swojej liście życzeń ma obecnie pięć nazwisk. W gronie zawodników, którymi interesuję się wicemistrz Hiszpanii, znajdują się Diogo Costa (25 lat – Porto), Joan Garcia (23 lata – Espanyol), Álvaro Valles (27 lat – Las Palmas), Bart Verbruggen (22 lata – Brighton) i Mio Backhaus (20 lat – Werder Brema). Największy wydatek czeka Blaugranę w przypadku Diogo Costy (wyceniany na ponad 40 mln euro), natomiast najtańszą alternatywą jest Valles, który może kosztować około siedem mln.