fot. Sipa US / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona musi wyjaśnić kwestię trenera na przyszły sezon

Władze klubu wciąż mają nadzieję, że uda się przekonać Xaviego Hernandeza do dalszej pracy

Na liście życzeń znajdują się także Hansi Flick i Luis Enrique

Barcelona zatrzyma Xaviego? Jest to jedna z opcji

FC Barcelona w obecnym sezonie dopuściła się wielu wpadek, które sprawiły, że szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu są naprawdę znikome. Po gorszej serii, zmęczony krytyką kibiców oraz mediów, Xavi Hernandez podjął decyzję o rezygnacji z pracy w Dumie Katalonii. Do rozstania miało dojść po zakończeniu sezonu.

Ostatnie tygodnie są dla Blaugrany jednak bardziej udane. Punktuje na wysokim poziomie, a na dodatek awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W drużynie błyszczy młodzież, na którą Xavi nie bał się postawić.

Media łączą Barcelonę z kolejnymi nazwiskami. Trwają bowiem poszukiwania szkoleniowca, który obejmie zespół latem. Co ciekawe, na liście życzeń znajduje się właśnie Xavi. Joan Laporta nie jest przekonany, że jego odejście to dobra decyzja, dlatego wciąż będzie próbował przekonać go do pozostania. Swoje działania zintensyfikuje, jeśli Barcelona osiągnie sukces w Lidze Mistrzów.

Oprócz Xaviego, Duma Katalonii rozważa angaż Hansiego Flicka lub Luisa Enrique. Ten drugi kategorycznie zaprzeczył, jakoby w tym momencie był chętny na powrót.

