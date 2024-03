IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Pau Cubarsi

Trudna sytuacja finansowa zmusza FC Barcelonę do stałego sięgania do akademii

Według Sportu, klub pracuje już nad nowymi umowami dla trzech nastolatków

Każdy z nich zaprezentował już swoje umiejętności pod wodzą Xaviego Hernandeza

FC Barcelona chce zadbać o przyszłość nastolatków. Rozmowy ruszyły

Sytuacja finansowa FC Barcelony wciąż jest nie do pozazdroszczenia. Choć nawet sam Javier Tebas przyznał, że uległa ona poprawie, klub nadal nie jest w stanie rywalizować na rynku z wielkimi, bogatymi firmami. Na całe szczęście dla Dumy Katalonii, jej akademia na nowo produkuje taśmowo talenty. Tak było w ostatnim czasie z Lamine’em Yamalem, Alejandro Balde, Gavim czy nawet Ronaldzie Araujo, który trafił do rezerw klubu w wieku 19 lat.

Napływ wychowanków zdaje się nie mieć końca. W ostatnich tygodniach na etatowego członka wyjściowego składu wyrósł Pau Cubarsi, ledwie 17-letni stoper z fantastycznym wyprowadzeniem piłki. Na bokach obrony swoje szanse od Xaviego dostaje też Hector Fort, korzystając z licznych kontuzji bocznych defensorów. Z kolei Marc Guiu bryluje w rezerwach, a dla dorosłej drużyny strzelił już dwie bramki. W tym jedną, niezwykle ważną, bo dającą trzy punkty w jesiennym starciu z Athletikiem (1:0).

Jak poinformował kataloński Sport, wszyscy trzej nastolatkowie otrzymali już propozycje przedłużenia kontraktów. Obecne umowy Forta i Guiu obowiązują tylko do 2025 roku, zaś Cubarsiego o sezon dłużej. Mimo tego to właśnie z ostatnim z wymienionych może być najtrudniej dojść do porozumienia. Ma to, rzecz jasna, związek z jego eksplozją w pierwszym zespole. Ponoć 17-latek ma w umowie sekretną klauzulę, którą już interesują się znaczne kluby w Europie. Wspomniane źródło podkreśla, że do końca negocjacji jeszcze daleka droga, ale postawienie na wychowanków jest dla Deco i całego klubu priorytetem.

Cubarsi rozegrał już dziesięć spotkań dla FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Udało mu się nawet zanotować asystę w Pucharze Króla.

