FC Barcelona czeka na cud ws. Olmo. Kluczowe godziny

FC Barcelona pozostaje w napięciu w sprawie rejestracji Daniego Olmo i Pau Víctora. Klub wierzy, że 3 stycznia wszystkie formalności zostaną zakończone, a zawodnicy wrócą do gry w La Liga.

DPPI Media / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Laporta i Olmo

Olmo może odejść za darmo z Barcelony

FC Barcelona próbuje opanować trudną sytuację związaną z rejestracją Daniego Olmo i Pau Víctora. Problemy zaczęły się pod koniec 2024 roku, gdy La Liga wydała komunikat uniemożliwiający zatwierdzenie licencji obu zawodników. Klub jednak nie poddaje się i zapewnia, że rozwiązanie tej sytuacji jest na wyciągnięcie ręki.

Cały proces opóźniły kwestie administracyjne, które były niezależne od klubu. Kluczowym elementem w tej sprawie jest finalizacja sprzedaży miejsc VIP na przyszłym Spotify Camp Nou. Klub podkreśla, że wszystkie wymagane płatności zostały już dokonane, a niezbędne dokumenty są w drodze. Zdaniem Barcelony, te kwestie powinny zostać rozwiązane przed 3 stycznia, co umożliwi ponowną rejestrację zawodników.

Projekt finansowy został zgłoszony w terminie i spełnia wszystkie wymogi, co według klubu daje podstawy do zmiany stanowiska zarówno La Liga, jak i RFEF. Jeśli wszystkie formalności zostaną zakończone, Dani Olmo i Pau Víctor będą mogli ponownie występować w pierwszym zespole Blaugrany, co zakończy obecny kryzys.

Niepewność dotycząca sytuacji zawodników sprawiła, że sytuacja odbiła się szerokim echem w mediach. Fani Barcelony z niecierpliwością oczekują na piątkowe rozstrzygnięcia, mając nadzieję, że klubowi uda się wyjść z tej trudnej sytuacji obronną ręką. W przeciwnym razie, obaj piłkarze zimą mogliby opuścić szeregi klubu, co byłoby wielką stratą dla Blaugrany.