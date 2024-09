FC Barcelona czeka na powrót Olmo po kontuzji. Jest data

FC Barcelona potwierdziła, że Dani Olmo doznał kontuzji uda. Pomocnik od debiutu w zespole Flicka znajdował się w wysokiej formie, ale teraz czeka go dłuższa przerwa w grze. Dziennikarz Toni Juanmarti podał datę jego powrotu na boisko.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo wróci do gry w październiku na mecz z Sewillą

Dani Olmo doznał kontuzji w niedzielnym meczu przeciwko Gironie. Nowy nabytek nie zdołał dokończy spotkania i musiał opuścił plac gry w drugiej odsłonie. Początkowe doniesienia sugerowały, że przerwa potrwa zaledwie od 7 do 10 dni. Jednak bardziej szczegółowe badania wykazały, że uraz jest nieco poważniejszy. FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez swojego gwiazdora około pięciu tygodni, co jest fatalną wiadomością dla szkoleniowca Blaugrany Hansiego Flicka.

Według doniesień Toniego Juanmartiego, choć kontuzja Olmo nie jest bardzo poważna, FC Barcelona nie zamierza podejmować żadnego ryzyka w temacie jego powrotu do gry. Hiszpan w przeszłości miewał już spore problemy zdrowotne – w poprzednich dwóch sezonach opuścił łącznie 51 meczów. Z tego powodu klub woli dać mu więcej czasu na pełną regenerację.

Obecnie plan zakłada, że Dani Olmo wróci na boisko 20 października, w meczu przeciwko Sewilli na Montjuic. Jest to strategiczny ruch, mający na celu przygotowanie go do kluczowych spotkań z Bayernem Monachium i Realem Madryt, które odbędą się wkrótce po meczu z ekipą z Andaluzji.

Z powodu kontuzji Olmo nie zagra również w nadchodzących meczach reprezentacji Hiszpanii podczas październikowej przerwy międzynarodowej. Barcelona liczy, że dodatkowy czas na odpoczynek i rehabilitację pozwoli Olmo wrócić w pełni formy na ważne starcia, w których będzie mógł odegrać kluczową rolę.

