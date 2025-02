Barcelona odrabia straty do Realu. Gol Lewandowskiego i popis Lamine’a Yamala

FC Barcelona we wczesne niedzielne popołudnie w ramach 22. kolejki La Liga podejmowała u siebie Alaves. Spotkanie to nie było szczególnie łatwym zadaniem dla piłkarzy Hansiego Flicka, ponieważ goście byli świetnie ustawieni w defensywie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona wygrywa z Alaves 1:0

Mecz nie był szczególnie widowiskowy. Dochodziło do wielu przerw w grze, tak jak na przykład na początku spotkania kiedy pechowo głowami zderzyli się Gavi oraz Tomas Conechny. Z tego powodu obaj piłkarze byli zmuszeni opuścić boisko. W pierwszej połowie padł tylko jeden celny strzał na bramkę. Gra toczyła się głównie w środku pola. Obie drużyny nie potrafiły wykreować sobie okazji do strzelenia gola.

Warto jednak wspomnieć o kapitalnym popisie Lamine’a Yamala, który wykonał jedną z najlepszych indywidualnych akcji sezonu. Młody skrzydłowy, zaczynając na własnej połowie boiska przedryblował kilku zawodników Alaves w stylu Leo Messiego, a następnie będąc już przed polem karnym rywali podał do Raphinhi, który jednak nie zdołał umieścić piłki w bramce.

Do przerwy bezbramkowy remis w meczu FC Barcelony z Deportivo Alavés, ale przed drugą częścią gry warto przypomnieć sobie ten imponujący drybling w wykonaniu Lamine'a Yamala! 🕺✨ #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/arWfI0yKlY — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 2, 2025

W drugiej połowie Barcelona przejęła jednak względną kontrolę nad przebiegiem spotkania i w 61. minucie po dośrodkowaniu Yamala piłkę w siatce umieścił Robert Lewandowski.

🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐈𝐀𝐓𝐊𝐈! ⚽️🔥



Bramka Polaka daje FC Barcelonie prowadzenie z Deportivo Alavés! 👏 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/rAHQcaIdOh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 2, 2025

Barcelona wciąż znajduje się na trzeciej pozycji w hiszpańskiej ekstraklasie, ale dzięki temu zwycięstwu odrobiła trzy punkty do lidera, Realu Madryt. Przewaga Królewskich po porażce z Espanyolem z siedmiu oczek zmalała do czterech. Do drugiego Atletico Madryt zespół Hansiego Flicka traci trzy punkty.

