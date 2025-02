Lewandowski odskoczył Mbappe. Oto klasyfikacja strzelców La Ligi

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski znów trafił do siatki. Dał wygraną Barcelonie

W niedzielne popołudnie odbyło się spotkanie między Barceloną a Deportivo Alaves w ramach 22. kolejki La Ligi. Zespół Dumy Katalonii miał okazję, żeby zbliżyć się w tabeli do Realu Madryt, który w sobotę niespodziewanie przegrał z Espanyolem Barcelona (0:1). Pierwsza połowa w wykonaniu ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka była dramatyczna i niewiele wskazywało na to, że Blaugranie uda się zmniejszyć stratę do Królewskich.

W drugiej części gry znakomicie w polu karnym odnalazł się jednak Robert Lewandowski, który wykorzystał podanie od Lamine Yamala. Kapitan reprezentacji Polski dał prowadzenie gospodarzom. Jak się później okazało, ten gol przesądził o zwycięstwie podopiecznych Hansiego Flicka. Zatem FC Barcelona wygrała 1:0 z Deportivo Alaves i obecnie zajmuje 3. miejsce w ligowej tabeli, tracąc 4 punkty do Realu Madryt, a 3 oczka do Atletico Madryt.

Robert Lewandowski tym samym powiększył swoją przewagę nad Kylianem Mbappe w klasyfikacji najlepszych strzelców La Ligi. Nasz rodak ma na swoim koncie 18 bramek, a francuski snajper, który przywdziewa koszulkę drużyny ze stolicy, może pochwalić się 15 trafieniami. W czołowej piątce tego zestawienia są jeszcze Raphinha (FC Barcelona, 12 goli), Ante Budimir (Osasuna Pampeluna, 10 bramek) oraz Kike Garcia (Deportivo Alaves, 9 goli).

Najlepsi strzelcy La Ligi 2024/2025

# Zawodnik Klub Liczba goli 1. Robert Lewandowski FC Barcelona 18 2. Kylian Mbappe Real Madryt 15 3. Raphinha FC Barcelona 12 4. Ante Budimir Osasuna Pampeluna 10 5. Kike Garcia Deportivo Alaves 9

*Stan na 02.02.2025, godz. 16:15