FC Barcelona w trakcie trwającego okna transferowego sfinalizowała kilka ciekawych ruchów transferowych. Taki stan rzeczy przyczynił się, że aktualnie w klubie z Camp Nou jest 33 piłkarzy. AS twierdzi, że władze Katalończyków za wszelką cenę dążą do rozstania z konkretnymi zawodnikami, a ponadto chcą zredukować wynagrodzenia.

FC Barcelona na kilka dni przed startem nowego sezonu ma trochę kłopotów

Katalończycy mogą zarejestrować na spotkania La Liga 25 piłkarzy, a aktualnie w klubie jest 33 zawodników

AS podaje także, że celem władz klubu jest zmniejszenie wydatków na pensje o 160 milionów euro

Barcelona musi zredukować kadrę drużyny i wydatki na pensje

FC Barcelona już w połowie sierpnia zacznie nową kampanię ligową. Aktualnie Katalończycy mają kłopot, bo mają 33 zawodników, a tylko 25 może zostać zarejestrowanych na mecze La Liga. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach kilku piłkarzy będzie wypychanych z klubu.

Kłopoty Barcelony z szeroką kadrą mogę być niebawem jeszcze większe, jeśli okaże się, że aktualnych wicemistrzów Hiszpanii wzmocnią jeszcze Cesar Azpilicueta i Marcos Alonso z Chelsea.

AS podaje, że już w maju trener Xavi Hernandez stworzył listę z zawodnikami, na których nie będzie liczył w sezonie 2022/2023. W gronie zawodników, którzy mogli odejść z klubu, jak na razie tylko Clement Lenglet został wypożyczony do Tottenhamu. Ricky Puig jest natomiast blisko dołączenia do LA Galaxy. Tymczasem Oscar Mingueza przeniesie się do Celty Vigo.

Reszta piłkarzy zdecydowała się zostać w ekipie z Camp Nou. Wpływ na to ma przede wszystkim to, że inne kluby nie są w stanie zaoferować im takich warunków finansowych, na które mogą liczyć w Barcelonie.

Jednocześnie władze Barcelony miały przekazać niechcianym zawodnikom w klubie, że jeśli nie chcą odejść, to muszą się liczyć z tym, że mogą stracić swoje numery. Jednocześnie Katalończycy chcą pilnie obniżyć zarobków piłkarzom o łącznie 160 milionów euro. Aktualnie na pensje Barcelona przeznacza 560 milionów euro. Celem sterników klubu jest zmniejszyć to do poziomu 400 milionów euro, o co zaapelował dział finansowy Barcelony.

