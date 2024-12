Barcelona może liczyć na dwie gwiazdy. Flick będzie zadowolony

Źródło: Diario AS / Roger Torello

Olmo i Balde mogą znaleźć się w składzie Barcelony na mecz z RCD Mallorca

FC Barcelona w ostatni weekend doznała niespodziewanej porażki z Las Palmas (1:2). Strata punktów oznacza, że w najbliższej przyszłości Duma Katalonii może stracić fotel lidera w rozgrywkach La Ligi. Ponadto w trakcie spotkania doszło do niebezpiecznej sytuacji z Alejandro Balde w roli głównej. Obrońca mocno ucierpiał po zderzeniu z jednym rywali i opuścił boisko na noszach.

Jak się później okazało problemy Balde skończyły się na szczęście tylko i wyłącznie na strachu. Według informacji portalu Diario AS lewy obrońca ma być do dyspozycji Hansiego Flicka na najbliższe starcie wyjazdowe w lidze z RCD Mallorca.

Szybki powrót do zdrowia Alejandro Balde to nie wszystko. Kibice Barcelony prawdopodobnie we wtorek będą mogli zobaczyć na murawie również innego piłkarza. Jak twierdzi dziennikarz Roger Torello trener Blaugrany będzie mógł liczyć na Daniego Olmo. Reprezentant Hiszpanii opuścił ostatnie spotkanie z Las Palmas z powodu lekkiego dyskomfortu.

Barcelona jak na razie uzbierała na swoim koncie 34 punkty w 15 meczach. Podopieczni Hansiego Flicka odnieśli jedenaście zwycięstw oraz zanotowali jeden remis i trzy porażki. W tabeli ligowej wyprzedzają Real Madryt o jeden punkt, lecz Królewscy mają do rozegrania zaległe spotkanie. Duma Katalonii w najbliższym czasie oprócz potyczki z Mallorcą zmierzy się również z Betisem, Borussią Dortmund i Leganes.