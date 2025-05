Barcelona ma problem przed El Clasico. Pomocnik nie wróci na hit La Liga

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kontuzja Pablo Torre komplikuje plany Barcelony przed meczem z Realem

Pablo Torre nie znalazł się w kadrze FC Barcelony na wtorkowy półfinałowy mecz Ligi Mistrzów z Interem Mediolan z powodu dyskomfortu w lewym kolanie. Uraz młodego Hiszpana pojawił się w treningu przed starciem z Realem Valladolid, w którym miał otrzymać długo wyczekiwane minuty. Absencja Torre może się przedłużyć aż do niedzielnego El Clasico przeciwko Realowi Madryt.

Barcelona potwierdziła już w sobotę, że kontuzja Torre jest drobna, ale klub nie podał konkretnej daty jego powrotu. Jego stan jest monitorowany z dnia na dzień, a o decyzji sztabu medycznego zadecydują kolejne treningi. Mimo niewielkiej skali urazu jego timing okazał się szczególnie pechowy. Torre czekał na szansę gry od ponad miesiąca – ostatni raz pojawił się na boisku 30 marca, będąc zdrowym i gotowym do gry, lecz nie został wówczas wykorzystany przez trenera.

Według doniesień dziennika „SPORT” pomocnik Blaugrany nie został jeszcze całkowicie skreślony z udziału w hitowym starciu na Montjuic, ale jego szanse na udział w tym spotkaniu są mało prawdopodobne.

W tym sezonie Torre zaliczył jedynie 14 występów we wszystkich rozgrywkach, notując w nich 4 gole i 3 asysty i zaledwie 421 minut. Jeśli Barcelona zapewni sobie tytuł mistrzowski podczas derbów z Espanyolem, ostatnie mecze ligowe z Villarrealem i Athletikiem będą miały już wyłącznie charakter prestiżowy, co może stworzyć Hiszpanowi kolejną okazję do pokazania się trenerowi.

