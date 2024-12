Barcelona ma plan B. Dzięki temu zarejestruje Olmo

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo może opuścić Barcelonę, jeśli nie zostanie zarejestrowany

Dani Olmo wciąż nie może być pewny rejestracji w La Liga. Jeśli sąd nie przychyli się do wniosku Barcelony o zastosowanie środków tymczasowych, zawodnik nie zostanie uprawniony do gry, co uniemożliwi mu występy do końca sezonu. Co więcej, zgodnie z klauzulą w jego kontrakcie, Olmo w takim przypadku mógłby odejść do dowolnego klubu za darmo, co byłoby ogromnym ciosem dla klubu zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Zobacz wideo: Tylko Haaland rywalem Lewandowskiego do Złotej Piłki?

Sędzia Ignacio Fernandez de Senespleda, który ma podjąć decyzję, już raz stanął po stronie Barcelony w podobnym przypadku dotyczącym rejestracji Gaviego dwa lata temu. Klub liczy na powtórzenie tamtego werdyktu, powołując się na prawo zawodnika do wykonywania swojego zawodu. Jeśli jednak tym razem decyzja okaże się niekorzystna, FC Barcelona będzie zmuszona sięgnąć po alternatywne rozwiązania.

W obliczu możliwej decyzji niekorzystnej dla Barcelony, klub przygotował plan B, który polega na sprzedaży pakietu loży VIP na przyszłym Spotify Camp Nou. Jak informują “Sport” i “Mundo Deportivo”, transakcja ta mogłaby przynieść Blaugranie od 120 do nawet 200 milionów euro. Negocjacje w tej sprawie trwają od miesięcy, ale aby sprzedaż doszła do skutku i została zaakceptowana przez LaLigę, musi zostać sfinalizowana przed 31 grudnia.

Dochód ze sprzedaży VIP-ów miałby pozwolić na spełnienie wymogów Finansowego Fair Play, co umożliwiłoby rejestrację Daniego Olmo. Jednak czas gra na niekorzyść klubu, a każda decyzja w tej sprawie wymaga szybkiego działania zarówno ze strony Barcelony, jak i potencjalnych inwestorów.

Jeśli sprzedaż loży VIP nie zakończy się sukcesem, FC Barcelona znajdzie się w sytuacji kryzysowej. W takim scenariuszu klub mógłby sięgnąć po plan C, który według spekulacji mógłby obejmować osobiste gwarancje finansowe od zarządu klubu. To jednak byłoby rozwiązanie ostateczne i skrajnie ryzykowne. Według niedawnych raportów, takie rozwiązanie nie wchodzi w grę.