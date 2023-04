FC Barcelona musiała ostatnio radzić sobie bez wielu kontuzjowanych. Część z nich już wróciła, zaś Andreas Christensen i Ousmane Dembele znajdują się na ostatniej prostej i w tym tygodniu mają wrócić do gry według hiszpańskiej Marki czy katalońskiego Sportu.

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

FC Barcelona musiała w ostatnim czasie radzić sobie bez Andreasa Christensena oraz Ousmane’a Dembele. Zwłaszcza trzymiesięczna przerwa Francuza była bolesna dla drużyny

Obaj zawodnicy mają wrócić do gry w tym tygodniu

Najprawdopodobniej Xavi poczeka z powrotem Duńczyka i Francuza na weekendowy mecz z Realem Betis

Christensen i Dembele na ostatniej prostej przed powrotem na boisko

Głównym problemem FC Barcelony w tym sezonie jest niezbilansowana kadra. Kiedy wszyscy podstawowi gracze byli zdrowi, zespół Xaviego Hernandeza zachwycał, choćby rozbijając Real Madryt. Liczne kontuzje pokrzyżowały jednak plany Blaugrany, zwłaszcza w Europie. W ostatnich tygodniach trener musiał radzić sobie bez połowy podstawowego składu. Frenkie de Jong i Pedri wrócili już do gry w ostatnim starciu z Atletico Madryt. Kataloński Sport donosi też, że na ostatniej prostej na drodze do powrotu do zdrowia znajdują się też Andreas Christensen z Ousmane’em Dembele.

Duńczyk okazał się fantastycznym darmowym transferem i szybko zadomowił się w wyjściowej jedenastce. Biorąc pod uwagę fakt, że Jules Kounde z przymusu gra na prawej obronie, dublerami Christensena zostali Marcos Alonso oraz Eric Garcia. Żaden nie gwarantuje spokoju linii defensywnej. Nieobecność Dembele była jeszcze bardziej bolesna. Francuza nie widzieliśmy na boisku od przeszło trzech miesięcy. Ominął go zatem dwumecz z Manchesterem United, liczne boje z Realem Madryt czy ważne starcia ligowe.

Media podają, że choć Duńczyk we wtorek trenował już na pełnych obrotach, ani on, ani Dembele nie zagrają jeszcze w środę z Rayo Vallecano. Ich powrót planowany jest na sobotnie starcie z Realem Betis.

