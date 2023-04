Umowa Sergio Busquetsa z FC Barceloną wygasa za nieco ponad dwa miesiące. Podobno weteran podjął już decyzję o pozostaniu na Camp Nou na kolejny sezon. Jeśli do tego dojdzie, pomocnik musi zgodzić się na ogromną obniżkę swej pensji.

PressFocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Sergio Busquets to wychowanek FC Barcelony. Jego obecna umowa wygasa 30 czerwca

34-latek jest jednym z najbardziej zaufanych żołnierzy Xaviego. Trener chce, by pomocnik pozostał w klubie na kolejny sezon. By do tego doszło, musiałby jednak zgodzić się na radykalną obniżkę pensji

Świetnie zorientowany Gerard Romero donosi, że po miesiącach wahań Busquets postanowił pozostać w Dumie Katalonii na przyszły sezon

Busquets długo bił się z myślami, ale liczy na “ostatni taniec”

Przyszłość Sergio Busquetsa jest podawana w wątpliwość już od wielu lat. Doniesienia nasiliły się od początku trwającego sezonu. 30 czerwca kończy się bowiem obecna umowa kapitana zespołu z klubem, w którym spędził całą dotychczasową karierę.

Jego sytuacja jest skomplikowana. Niedawno kwestionowano jeszcze formę sportową 34-latka. Pod wodzą Xaviego wrócił jednak na wysoki poziom, zwłaszcza, odkąd FC Barcelona preferuje grę czterema pomocnikami. Sam szkoleniowiec od miesięcy powtarza, że chce byłego kolegę z szatni zatrzymać na kolejny sezon. Kusi go perspektywą rozegrania jeszcze jednej kampanii z Leo Messim. Sam Busquets jest do tego skłonny, ale by pozostać w Dumie Katalonii musiałby zgodzić się na radykalną obniżkę pensji. Obecnie jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w drużynie – inkasuje, bagatela, 30 milionów euro za rok. Nowa propozycja klubu bardziej odpowiada realiom rynku. Na jej mocy Hiszpan zarabiałby trzy miliony euro. Przypomnijmy, że na stole wciąż ma ofertę z Interu Miami.

Jak jednak donosi świetnie zorientowany Gerard Romero, 34-latek podjął wreszcie decyzję. Zdecydował się pozostać w stolicy Katalonii – ku uciesze Xaviego. Nie wiadomo jeszcze, jakie warunki ostatecznie wynegocjował mu jego agent.

Busquets rozegrał w tym sezonie 37 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował trzy asysty w La Lidze.

Zobacz też: Liczne problemy kadrowe Realu przed meczem z Gironą.

Rayo Vallecano FC Barcelona 4.70 3.80 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2023 09:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin