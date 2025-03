Barcelona rozmawia z gwiazdorem. Flick chce go zatrzymać

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong zostanie? Flick chce go w zespole

Frenkie de Jong stracił pierwszą część sezonu na skutek kontuzji, która ciągnęła się za nim przez wiele miesięcy. Po powrocie miał problemy z prezentowaniem odpowiedniego poziomu, dlatego Hansi Flick dalej częściej stawiał na Marca Casado. Sytuacja w środku pola znacząco się jednak zmieniła, bowiem obecnie to Holender jest numerem jeden na pozycji numer “sześć”. Jego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania, a kluczowa decyzja należy do samego zawodnika. Blaugrana chce go zatrzymać, natomiast warunkiem jest przedłużenie wygasającej w 2026 roku umowy.

Pomocnik do tej pory nie spieszył się z decyzją. Im dłużej zwleka, tym na stole mogą pojawić się lepsze propozycje. Barcelona pracuje nad osiągnięciem porozumienia, ale nie jest to łatwe. Klub zaznacza, że nie ma możliwości, aby de Jong rozpoczął kolejny sezon bez podpisania nowego kontraktu. Jeśli strony się nie dogadają, wówczas zostanie on sprzedany.

Flick jest zdania, że de Jong to bardzo duża wartość dla drużyny. Jego powrót do gry pomógł Barcelonie, która może prezentować się jeszcze lepiej. Trener zaznaczył tym samym, że chciałby móc korzystać z niego również w kolejnym sezonie.

– Przyszłość de Jonga zależy od klubu i oczywiście od niego samego. Widzieliśmy, jak się poprawił po tej poważnej kontuzji, rehabilitacja trwała długo, ale wrócił. Uważam, że na ten moment spisuje się naprawdę znakomicie. Daje nam dużo opcji z piłką, znacząco wzrosła kontrola i posiadanie piłki. Jestem szczęśliwy, że go mam – zaznaczył niemiecki szkoleniowiec.