Arsenal, Manchester City oraz Bayern Monachium są zainteresowane pozyskaniem Daniego Olmo z FC Barcelony, o czym właśnie poinformował The Sun. Ruch ten mógłby dojść do skutku już w zimie.

Źródło: The Sun

Arsenal, Bayern i Manchester City chcą Daniego Olmo

Barcelona tej zimy znów będzie próbowała wzmocnić swój zespół. Kluczowe do tego będzie jednak znalezienie odpowiednich funduszy na transfery, bowiem nie jest dla nikogo tajemnicą, że klubowa kasa raczej świeci pustkami, niż jest wypełniona po brzegi. Z tego też powodu od jakiegoś czasu spekuluje się o tym, kto mógłby opuścić Dumę Katalonii.

Jednym z takich graczy jest Dani Olmo. Hiszpan do Barcelony dołączył przed rozpoczęciem tego sezonu z RB Lipsk. 26-letni ofensywny pomocnik miał bardzo dobry początek sezonu, ale potem przytrafiła się kontuzja, która wykluczyła go z gry na jakiś czas. I to właśnie podatność na urazy jest jednym z argumentów za sprzedażą Olmo. A jest zainteresowanie jego sprowadzeniem ze strony gigantów w Europie.

Według informacji przekazanych przez “The Sun”, Arsenal, Manchester City oraz Bayern Monachium są zainteresowane sprowadzeniem do siebie Daniego Olmo. Transfer ten mógłby dojść do skutku już tej zimy. Piłkarz Barcelony wyceniany jest obecnie przez serwis “Transfermarkt” na 60 milionów euro. W tym sezonie rozegrał on 15 spotkań, w których zdobył w sumie sześć goli i zanotował jedną asystę. Jego umowa z Dumą Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

