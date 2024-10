FC Barcelona z potężnym wzmocnieniem przed meczami z Realem i Bayernem

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka przetrwała ostatnie tygodnie mierząc się z kontuzjami i napiętym terminarzem. W obliczu nadchodzących meczów z Realem Madryt i Bayernem Monachium, do kadry dołączy aż czterech zawodników, informuje "Barca Universal".

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Szczęsny, Olmo, Gavi i Lopez wracają do gry

Gavi, po długiej rehabilitacji po zerwaniu więzadeł krzyżowych, w końcu wraca do składu. Jego obecność na boisku to nie tylko wzrost dynamiki i agresji w środku pola, ale także ogromne wsparcie dla całej drużyny. Z powrotem do pełni sił, Gavi z pewnością będzie jednym z najważniejszych zawodników w zespole Flicka, choć będzie potrzebował jeszcze nieco czasu na odzyskanie pełnej formy.

Dani Olmo, który świetnie zaczął sezon w Barcelonie, również wraca do gry po kontuzji. Chociaż przeciwko Sevilli najpewniej będzie tylko rezerwowym, to w starciu z Bayernem Monachium będzie mógł wystąpić już w wyjściowym składzie. Zarówno Olmo, jak i Gavi dadzą Flickowi mnóstwo opcji w środku pola.

Fermin Lopez również wróci do gry po przerwie reprezentacyjnej i będzie konkurował z Olmo na pozycji ofensywnego pomocnika. Jego kreatywność i zdolność do gry kombinacyjnej mogą okazać się kluczowe w meczach, gdzie Blaugrana potrzebuje szybkich rozwiązań w ofensywie, by zaskoczyć rywala.

Czwartym wzmocnieniem jest natomiast Wojciech Szczęsny. Polak niedawno dołączył do FC Barcelony zastępując kontuzjowanego Ter Stegena. Z uwagi na słabe występy Peny, były golkiper Juventusu szybko może wywalczyć sobie miejsce między słupkami dodając spokoju i doświadczenia w szeregach obronnych.

