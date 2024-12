Associated Press / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Atletico

Barcelona do przerwy lepsza od Atletico

Starcie FC Barcelona – Atletico w 18. kolejce La Liga to pojedynek lidera z drugą najlepszą ekipą stawki. Przed rozpoczęciem meczu na Estadi Olímpic Lluís Companys obie ekipy miały na koncie po 38 punktów, jednak Rojiblancos rozegrali o jedno spotkanie mniej. To oznaczało, że ewentualne zwycięstwo pozwoli ekipie Diego Simeone na wypracowanie sobie zauważalnej przewagi.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Barcelona nie zamierzała oddawać prowadzenia ekipie z Madrytu i w 30. minucie otworzyła wynik rywalizacji na Montjuïc. Alejandro Balde zgrał do Pedriego, który zszedł do środka i podał do stojącego na 16. metrze Gaviego. Ten obrócił się z piłką i w efektowny sposób oddał ją nadbiegającemu Pedriemu, a ten ruszył w kierunku bramki Atleti i pokonał Jana Oblaka płaskim strzałem.

🔥 𝐍𝐈𝐄𝐒𝐀𝐌𝐎𝐖𝐈𝐓𝐀 𝐀𝐊𝐂𝐉𝐀 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐘! 😍



Spójrzcie tylko jak pograli piłkarze Blaugrany! 🎮



Pedri rozpoczął tę świetną akcję i trafił do siatki! 🎯 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/pUV4YjahcQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 21, 2024

Barcelona utrzymała korzystny wynik do końca pierwszej połowi i na przerwę schodzi z jednobramkowym prowadzenie. W 21. minucie piłkarze gospodarzy domagali się podyktowania rzutu karnego po zagraniu ręką prze Giuliano Simeone, ale sędzia uznał, że Argentyńczyk nie przekroczył przepisów.